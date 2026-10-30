FUNCJ lança edital do Festival de Música Lu Ferreira em Rolim de Moura

Por ASSESSORIA

Publicada em 30/10/2026 às 14h51

A Fundação de Cultura e Juventude de Rolim de Moura (FUNCJ) através da Prefeitura de Rolim de Moura lançou o Edital nº 04/2026, que regulamenta a realização do I Festival de Música Lu Ferreira, iniciativa que busca valorizar os talentos musicais do município, incentivar novos artistas e fortalecer a cultura local.

O festival será realizado nos dias 18 e 19 de dezembro de 2026, a partir das 19h, na Praça Durvalino Joaquim de Oliveira, em Rolim de Moura. A realização conta com recursos provenientes de emenda impositiva destinada pelo vereador Investigador Edinho, que viabiliza a premiação dos participantes.

A competição contará com quatro categorias: Livre Adulto, Livre Infantojuvenil, Gospel Adulto e Gospel Infantojuvenil, permitindo a participação de cantores individuais, duplas e grupos. Poderão participar pessoas a partir de 14 anos, residentes no município de Rolim de Moura e Distrito de Nova Estrela.

As inscrições serão gratuitas e estarão abertas no período de 10 a 30 de novembro de 2026, exclusivamente pelo e-mail [email protected], mediante envio da documentação exigida no edital.

Cada categoria contará com premiação para os três primeiros colocados, sendo R$ 3 mil para o primeiro lugar, R$ 2 mil para o segundo e R$ 1 mil para o terceiro, além de troféus.

Mais do que uma competição, o Festival também será uma homenagem à memória e ao legado cultural de Lu Ferreira, cantor e compositor que marcou sua trajetória com músicas inspiradas na natureza, no amor e na paz, deixando sua contribuição para a música e a cultura de Rondônia.

A iniciativa é realizada pela Fundação de Cultura e Juventude, em parceria com a Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, e representa uma oportunidade para que artistas locais mostrem seu talento, conquistem visibilidade e compartilhem sua paixão pela música.