Dois homens são executados a tiros dentro de residência em Vilhena

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 30/10/2026 às 14h49

Dois homens foram encontrados mortos dentro de uma residência no bairro Moisés de Freitas; Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do crime.

Um duplo homicídio foi registrado na tarde desta sexta-feira, 30 de outubro de 2026, na Rua 102-06, no bairro Moisés de Freitas, em Vilhena, no Cone Sul de Rondônia.

Conforme as primeiras informações apuradas pela reportagem, o irmão de uma das vítimas teria sentido a necessidade de ir até a residência.

Ao chegar ao endereço, encontrou os dois homens já sem vida e acionou as autoridades.

As vítimas foram executadas com disparos de arma de fogo, aparentemente concentrados na região da cabeça.

As circunstâncias do crime ainda serão esclarecidas pelas autoridades responsáveis pela investigação.

A Polícia Militar foi acionada e realizou o isolamento da área para preservar o local até a chegada da equipe da Polícia Técnico-Científica (POLITEC), que neste momento realiza os trabalhos periciais e a coleta de vestígios que poderão auxiliar nas investigações.

A Polícia Civil ficará responsável pela apuração do caso, buscando identificar os autores e esclarecer a motivação do duplo homicídio.

A funerária São Mateus também está no local e deverá realizar a remoção dos corpos após a conclusão dos procedimentos periciais.