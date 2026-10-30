Suspeitos da morte de policial civil morrem em confronto com o BOPE
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 30/10/2026 às 14h26
Nos acompanhe pelo Google News

 Dois homens apontados pelas autoridades como suspeitos de participação em diversos homicídios na região de União Bandeirantes, distrito de Porto Velho, morreram na manhã desta sexta-feira (30) após um confronto armado com policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE). Entre os crimes atribuídos à dupla pela corporação está o assassinato do policial civil aposentado Joa Lopes Silva, ocorrido em abril deste ano.

As vítimas foram identificadas como Lindomar  de 42 anos, conhecido como “Nelore”, e Rodrigo de 36 anos, chamado de “GPS”. Conforme informações preliminares obtidas junto à Polícia Militar, ambos estavam foragidos da Justiça e eram classificados pela corporação como indivíduos de alta periculosidade.

O assassinato do policial civil aposentado Joa Lopes Silva ocorreu em 14 de abril, na Fazenda NorBrasil. O caso passou a integrar investigações relacionadas à atuação de grupos envolvidos em conflitos na área rural. Segundo as autoridades, Lindomar e Rodrigo estariam entre os suspeitos de envolvimento nesse crime e em outras mortes registradas na localidade.

Informações policiais também indicam que os dois possuíam extensos históricos criminais, com registros associados a execuções e outros delitos considerados graves. A possível participação da dupla em diferentes homicídios é apontada pela corporação, conforme os levantamentos preliminares.

Quanto às circunstâncias das mortes, a versão policial indica que militares do BOPE realizavam patrulhamento em União Bandeirantes quando teriam sido recebidos a tiros pelos suspeitos. Os integrantes da unidade especializada reagiram aos disparos, e os dois homens acabaram atingidos durante a troca de tiros.

Encerrado o confronto, os próprios policiais prestaram socorro aos feridos e providenciaram o encaminhamento de ambos a uma unidade de saúde da região. Lindomar e Rodrigo, entretanto, não resistiram aos ferimentos e morreram após o atendimento.

As informações divulgadas até o momento são preliminares e têm como base o relato da corporação sobre a ocorrência.

BOPE Porto Velho União Bandeirantes Polícia Militar de Rondônia confronto policial foragidos da Justiça Joa Lopes Silva homicídios em Rondônia
Imprimir imprimir