Suspeitos da morte de policial civil morrem em confronto com o BOPE

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 30/10/2026 às 14h26

Dois homens apontados pelas autoridades como suspeitos de participação em diversos homicídios na região de União Bandeirantes, distrito de Porto Velho, morreram na manhã desta sexta-feira (30) após um confronto armado com policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE). Entre os crimes atribuídos à dupla pela corporação está o assassinato do policial civil aposentado Joa Lopes Silva, ocorrido em abril deste ano.

As vítimas foram identificadas como Lindomar de 42 anos, conhecido como “Nelore”, e Rodrigo de 36 anos, chamado de “GPS”. Conforme informações preliminares obtidas junto à Polícia Militar, ambos estavam foragidos da Justiça e eram classificados pela corporação como indivíduos de alta periculosidade.

O assassinato do policial civil aposentado Joa Lopes Silva ocorreu em 14 de abril, na Fazenda NorBrasil. O caso passou a integrar investigações relacionadas à atuação de grupos envolvidos em conflitos na área rural. Segundo as autoridades, Lindomar e Rodrigo estariam entre os suspeitos de envolvimento nesse crime e em outras mortes registradas na localidade.

Informações policiais também indicam que os dois possuíam extensos históricos criminais, com registros associados a execuções e outros delitos considerados graves. A possível participação da dupla em diferentes homicídios é apontada pela corporação, conforme os levantamentos preliminares.

Quanto às circunstâncias das mortes, a versão policial indica que militares do BOPE realizavam patrulhamento em União Bandeirantes quando teriam sido recebidos a tiros pelos suspeitos. Os integrantes da unidade especializada reagiram aos disparos, e os dois homens acabaram atingidos durante a troca de tiros.

Encerrado o confronto, os próprios policiais prestaram socorro aos feridos e providenciaram o encaminhamento de ambos a uma unidade de saúde da região. Lindomar e Rodrigo, entretanto, não resistiram aos ferimentos e morreram após o atendimento.

As informações divulgadas até o momento são preliminares e têm como base o relato da corporação sobre a ocorrência.