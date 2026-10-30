ASSDACO chega a Espigão do Oeste com campanha de prevenção ao câncer de mama, colo do útero e próstata

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 30/10/2026 às 14h59

A prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para aumentar as chances de tratamento e reduzir os impactos do câncer. Com esse propósito, a Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (ASSDACO) realizará, no dia 31 de outubro, uma campanha de prevenção ao câncer de mama, ao câncer do colo do útero e ao câncer de próstata, em Espigão do Oeste.

A mobilização ocorrerá das 7h30 às 11h30, na Escola Jean Piaget, localizada na Rua Alagoas, nº 2082, no bairro Morada do Sol. A iniciativa busca ampliar o acesso da população aos serviços preventivos e incentivar homens e mulheres a manterem os cuidados com a saúde.

A presidente da ASSDACO, Vera Travain Bianchini, destaca a importância de levar as ações de prevenção para mais perto da comunidade, facilitando o acesso aos atendimentos e reforçando a conscientização sobre a necessidade de cuidar da saúde antes do aparecimento de sintomas.

A coordenadora da associação, Aparecida Miranda, mais conhecida como Cidinha, também ressalta a importância da participação da população nas campanhas preventivas. "A orientação é que os moradores aproveitem a oportunidade para realizar os exames e buscar avaliação profissional, especialmente quando há histórico familiar ou outros fatores de risco", completa.

Serviços oferecidos

Durante a ação, os homens contarão com atendimento de médico urologista para a realização do exame de toque retal, além de coleta do exame de PSA, com o apoio do Laboratório CID.

Para as mulheres, será oferecida a triagem das mamas, realizada por enfermeiras oncológicas, como parte das medidas de prevenção e identificação de possíveis alterações que necessitem de avaliação complementar.

A campanha é voltada a homens a partir dos 45 anos e mulheres a partir dos 40 anos. Mulheres com menos de 40 anos que apresentem lesões palpáveis também são contempladas pela orientação de atendimento.

Orientações para os participantes

A organização recomenda que os homens evitem comparecer de moto ou bicicleta e não tenham relações sexuais nas 72 horas anteriores aos exames, conforme as orientações divulgadas para a campanha.

Todos os participantes devem levar documentos pessoais e o Cartão do SUS para facilitar o atendimento.

"A ASSDACO reforça que a prevenção é uma aliada importante na luta contra o câncer. A participação da comunidade contribui para ampliar o acesso à informação, identificar possíveis alterações precocemente e incentivar o acompanhamento adequado da saúde", reforça Vera Travain Bianchini.

A campanha é realizada pela ASSDACO e conta com a parceria da Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste.