Prefeitura abre inscrições para 12ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Por ASSESSORIA

Publicada em 30/10/2026 às 15h04

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Semdes, realizará, no dia 06 de novembro, a 12ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Com o tema “Fortalecendo o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente e a democracia participativa”, o evento tem como objetivo garantir o cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes no município.

A secretária executiva da Semdes e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, Danieli Aline Nery, ressaltou a importância da participação da população jaruense na conferência. “A garantia dos direitos é uma responsabilidade compartilhada, e é fundamental que a comunidade participe, identificando necessidades e contribuindo com propostas que fortaleçam a rede de proteção da criança e do adolescente em Jaru”, destacou.

A conferência será realizada na sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, localizada no bairro Savana Park, no período das 8h às 12h e das 13h30 às 17h.

O evento é aberto à participação de estudantes, representantes de entidades da sociedade civil, órgãos governamentais e demais interessados em contribuir para a construção e o fortalecimento de políticas públicas destinadas à proteção dos direitos de crianças e adolescentes.