Moto bate de frente com caminhão e piloto fica gravemente ferido
Por pvhnoticias.com
Publicada em 04/10/2026 às 13h40
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 Um homem ficou gravemente ferido no início da tarde deste sábado em um acidente entre moto e caminhão na Rua Maracujá, bairro Nova Esperança em Porto Velho. 

De acordo com testemunhas, os veículos seguiam em sentidos opostos, e a colisão frontal aconteceu na curva onde a pista fica estreita.

Na batida a moto chegou a ficar engatada na frente do caminhão, em seguida a vítima foi colocada em um carro particular, mas foi socorrido pelo Samu ao Hospital João Paulo II. 

Polícia Porto Velho
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