Moto bate de frente com caminhão e piloto fica gravemente ferido

Por pvhnoticias.com

Publicada em 04/10/2026 às 13h40

Um homem ficou gravemente ferido no início da tarde deste sábado em um acidente entre moto e caminhão na Rua Maracujá, bairro Nova Esperança em Porto Velho.

De acordo com testemunhas, os veículos seguiam em sentidos opostos, e a colisão frontal aconteceu na curva onde a pista fica estreita.

Na batida a moto chegou a ficar engatada na frente do caminhão, em seguida a vítima foi colocada em um carro particular, mas foi socorrido pelo Samu ao Hospital João Paulo II.