Marina Ruy Barbosa nega rumores de affair com Vini Jr.

Por IG

Publicada em 29/10/2026 às 11h12

Marina Ruy Barbosa, de 31 anos, abriu o jogo nesta quarta-feira (28) sobre o suposto romance com Vini Jr., de 26. Por meio das redes sociais, a atriz respondeu a duas publicações sobre o assunto e classificou os boatos como sensacionalistas.

Tudo começou na última semana, quando internautas passaram a especular que os famosos estariam vivendo um romance simplesmente porque eles se seguem no Instagram. Após a grande repercussão do assunto, a atriz resolveu esclarecer a situação por meio de comentários deixados em publicações que repercutiam os rumores e explicou que a conexão deles é antiga.

"[Vini é] vizinho dos meus pais, nos seguimos desde que ele sofreu racismo, há anos, e eu apoiei publicamente. Sensacionalismo puro tudo isso", escreveu a ruiva.

Posteriormente, Marina voltou a comentar sobre o assunto em uma outra postagem do Instagram. Na mensagem, além de esclarecer a origem da relação entre eles, a atriz questiona o interesse público de envolvê-la em polêmicas e afirma que é uma mulher independente.

"Sensacionalismo puro, nos seguidores desde que ele sofreu racismo há anos. Não sei de onde isso saiu e o motivo de quererem me envolver em polêmicas. E eu sempre trabalhei para ter a minha própria estrutura, independentemente inclusive dos meus pais", escreveu Marina.

Vale destacar que a mãe da atriz, Gioconda Ruy Barbosa, havia reagido às especulações. Na ocasião, ela negou qualquer envolvimento amoroso entre a artista e o atacante do Real Madrid."Gente, que loucura é essa? Vini Jr. é meu vizinho! Moramos na mesma rua", declarou.

Vini Jr. e Marina Ruy Barbosa estão solteiros?

As especulações sobre um possível romance entre Marina Ruy Barbosa e Vini Jr. passaram a circular justamente em um momento em que o nome de ambos voltou aos holofotes devido às suas vidas amorosas.

O jogador está solteiro desde o fim de seu relacionamento com Virginia Fonseca , anunciado no começo de outubro. Desde então, ele já foi flagrado em um jantar com a influenciadora e cantora espanhola Mar Lucas. Apesar disso, a famosa afirmou que eles são apenas bons amigos.

Já o relacionamento entre Marina Ruy Barbosa e o empresário milionário Abdul Fares, que começou em 2023, está passando por uma crise. Apesar disso, a atriz não está oficialmente solteira.