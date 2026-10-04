Mariana Carvalho vota acompanhada da família em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 04/10/2026 às 14h06

Mariana Carvalho (Republicanos) votou na manhã deste domingo (4), em Porto Velho, acompanhada da família. Depois de semanas percorrendo Rondônia e intensificando o contato com a população nos últimos dias de campanha, a candidata chegou ao local de votação em clima de tranquilidade, cercada por pessoas próximas.

Após exercer o voto, Mariana falou sobre a emoção de chegar ao dia da eleição depois de uma campanha marcada pelo corpo a corpo em diferentes regiões do estado. “Meu coração é só gratidão aos rondonienses dos 52 municípios. Que o resultado das urnas represente a vontade da maioria da população. Meu muito obrigada a todos os rondonienses!”, declarou.

A votação deste domingo encerra uma caminhada em que Mariana voltou às ruas para apresentar o trabalho realizado ao longo de sua trajetória política e os compromissos que pretende defender no Senado. Ao lado da família, a candidata também agradeceu o carinho recebido dos rondonienses durante toda a campanha.