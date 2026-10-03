Marcos Rogério tem 53% dos votos válidos, abre 29 pontos sobre Fúria e pode vencer no primeiro turno, diz Quaest

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 03/10/2026 às 18h50

Marcos Rogério (PL) tem 53% dos votos válidos na disputa pelo governo de Rondônia e aparece em condição de vencer no primeiro turno, segundo pesquisa Quaest divulgada neste sábado (3), véspera da eleição. O candidato abre uma vantagem de 29 pontos percentuais sobre Adailton Fúria (PSD), segundo colocado, com 24%.

Hildon Chaves (União Brasil) aparece com 15%, seguido por Expedito Netto (PT), com 7%, e Samuel Costa (PSB), com 1%. Pedro Abib (MDB) registra 0%.

Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa obter mais da metade dos votos válidos, que excluem brancos e nulos. A estimativa da Quaest considera as intenções de voto e o perfil de comparecimento dos entrevistados, com um modelo que identifica eleitores com maior propensão a votar.

Vantagem nos votos totais chega a 20 pontos

Na pesquisa estimulada de votos totais, que inclui indecisos e eleitores que declaram voto branco, nulo ou que não pretendem votar, Marcos Rogério tem 39%, contra 19% de Fúria. A distância entre os dois passou de 16 pontos no levantamento anterior para 20 pontos agora.

O candidato do PL avançou de 37% para 39%, enquanto Fúria passou de 21% para 19%. Hildon foi de 9% para 11%. As variações individuais estão dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

Netto permaneceu com 6%, enquanto Samuel e Abib mantiveram 1% cada. Os indecisos passaram de 19% para 17%. A parcela que declara voto branco, nulo ou que não vai votar continuou em 6%.

Metade não indica candidato espontaneamente

Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados respondem sem receber uma lista de candidatos, Marcos Rogério tem 23%, ante 19% no levantamento anterior. Fúria aparece com 11%, contra 13%, e Hildon registra 7%, ante 4%.

Netto passou de 1% para 3%. Samuel e Abib aparecem com 0% cada. Outros nomes somam 3%, mesmo percentual dos que declaram voto branco, nulo ou que não vão votar.

Os indecisos representam 50% nessa modalidade. Na pesquisa anterior, eram 59%.

Entre os eleitores que declaram voto em um candidato, 77% afirmam que a escolha é definitiva, ante 65% no levantamento anterior. Outros 22% dizem que ainda podem mudar de ideia, contra 35% anteriormente. Não souberam ou não responderam 1%.

Marcos Rogério lidera simulações de segundo turno

No confronto direto com Fúria, Marcos Rogério tem 48%, enquanto o candidato do PSD registra 28%, uma diferença de 20 pontos percentuais. Na pesquisa anterior, os dois tinham 45% e 27%, respectivamente. Os indecisos somam 15%, e os que declaram voto branco, nulo ou que não vão votar representam 9%.

Contra Hildon, Marcos Rogério aparece com 52%, ante 50% no levantamento anterior. O candidato do União Brasil passou de 17% para 21%. Nesse cenário, 15% estão indecisos e 12% declaram voto branco, nulo ou que não pretendem votar.

Na simulação entre Fúria e Hildon, o candidato do PSD tem 39%, ante 38%, enquanto o ex-prefeito de Porto Velho permanece com 23%. Os indecisos representam 21%, e os que declaram voto branco, nulo ou que não vão votar somam 17%.

O levantamento também mostra que 40% dos entrevistados estão muito interessados na eleição, ante 32% na pesquisa anterior. Pouco interessados representam 37%, e nada interessados, 21%. Outros 2% não souberam ou não responderam.

Encomendada pela Rede Amazônica, a pesquisa ouviu 1.800 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 2 e 3 de outubro de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número RO-09325/2026.