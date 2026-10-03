Marcos Rogério propõe mais professores, ensino técnico e segurança nas escolas

Por Assessoria

Publicada em 03/10/2026 às 08h10

A educação foi um dos principais temas apresentados por Marcos Rogério (PL) no último debate entre os candidatos ao Governo de Rondônia antes do primeiro turno, realizado nesta quinta-feira, 1º de outubro, na RedeTV! Rondônia. O candidato defendeu medidas para enfrentar problemas da rede estadual, com atenção à falta de professores, formação profissional dos estudantes e segurança nas escolas.

Ao falar sobre a carência de profissionais em disciplinas como matemática e português, Marcos Rogério defendeu a realização de concurso regionalizado. A proposta é distribuir as vagas de acordo com as necessidades de cada região e garantir professores em sala de aula. A medida está prevista no plano de governo, que também estabelece a recomposição dos quadros da educação e ações voltadas à valorização e formação continuada dos profissionais.

Outro ponto destacado no debate foi a integração do ensino médio com a formação técnica. Marcos defendeu que a oferta dos cursos considere as vocações econômicas das diferentes regiões de Rondônia, aproximando a escola das oportunidades existentes em cada localidade.

“Nós vamos integrar o ensino médio com o ensino técnico para dar oportunidade de futuro ao jovem para a faculdade, para o emprego ou para empreender”, afirmou.

A proposta apresentada no debate também está detalhada no plano de governo, que prevê ampliar a educação profissional e conectar a formação dos estudantes a áreas como agronegócio, bioeconomia, logística, indústria, energia e cooperativismo.

Na segurança, Marcos Rogério apresentou o programa Escola Protegida, com ações de prevenção, patrulhamento, videomonitoramento e integração com as forças de segurança. A proposta inclui ainda medidas de proteção dentro e no entorno das unidades de ensino.

“Ninguém ensina ou aprende com medo. É preciso garantir segurança nas escolas”, disse.

Durante o debate, o candidato também relacionou as medidas para a educação à necessidade de melhorar a estrutura da rede estadual. O plano de governo prevê um diagnóstico das escolas para identificar as unidades em situação mais crítica e orientar intervenções em áreas como infraestrutura, acessibilidade, climatização, conectividade e segurança.

As propostas foram apresentadas por Marcos Rogério dentro da estratégia que ele chama de “destravar Rondônia”. O candidato defendeu a revisão de despesas e contratos e uma reorganização administrativa para direcionar o orçamento às áreas consideradas prioritárias.

“Nós vamos fazer o Estado funcionar para servir às pessoas. É organizar a casa, fazer o orçamento chegar onde precisa e colocar Rondônia para funcionar”, afirmou.