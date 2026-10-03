Marcos Rogério encerra primeiro turno com carreatas nos principais municípios de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 03/10/2026 às 10h57

Última mobilização antes da votação no primeiro turno reúne o candidato a vice Delegado Rodrigo Camargo, os candidatos ao Senado, Fernando Máximo e Bruno Scheid e os candidatos da coligação Juntos por Rondônia em várias regiões do Estado

A campanha de Marcos Rogério (PL) ao Governo de Rondônia encerra neste sábado (3) a agenda de rua antes da votação do primeiro turno. Carreatas estão programadas nos principais municípios do Estado, reunindo apoiadores, lideranças e candidatos da coligação Juntos por Rondônia em uma mobilização simultânea na reta final da campanha.

Ao lado do candidato a vice-governador Rodrigo Camargo e dos candidatos ao Senado Fernando Máximo e Bruno Scheid, Marcos fecha uma campanha que percorreu os 52 municípios. As mobilizações também terão a participação dos candidatos a deputado federal e estadual dos partidos que compõem a coligação.

A programação deste sábado reforça nas ruas as propostas apresentadas por Marcos Rogério durante a campanha. Entre elas estão a redução das filas de consultas, exames e cirurgias, reforço do efetivo policial e da proteção às mulheres, ampliação da pavimentação e abertura de corredores rodoviários alternativos à BR-364, além de investimentos no campo, educação e apoio aos municípios.

Marcos Rogério tem defendido que um eventual governo trabalhe em parceria com as prefeituras e a bancada federal para ampliar recursos e executar projetos no Estado. A campanha encerra a mobilização de rua com a mensagem de “destravar Rondônia e botar o Estado para funcionar”, apresentada pelo candidato ao longo do primeiro turno.

“Neste domingo, Rondônia vai às urnas para decidir o seu futuro. Quero pedir a todos que participem, exerçam o direito de escolher e avaliem as propostas apresentadas ao longo desta campanha. Nós mostramos o que pretendemos fazer na saúde, na segurança, nas estradas, no campo e nos municípios. Agora, a decisão pertence ao povo de Rondônia”, concluiu Marcos Rogério.