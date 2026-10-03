Marcos Rogério aparece com 50,5% dos votos válidos na véspera do primeiro turno, aponta Veritá

Por Assessoria

Publicada em 03/10/2026 às 16h45

Na véspera do primeiro turno das eleições, marcado para este domingo, 4 de outubro, Marcos Rogério (PL) aparece com 50,5% dos votos válidos na nova pesquisa do Instituto Veritá para o Governo de Rondônia.

Adailton Fúria (PSD) registra 20,9% dos votos válidos, enquanto Hildon Chaves (União) aparece com 15,8%. Os demais candidatos, reunidos pelo instituto na categoria “outros”, somam 12,8%.

No cenário que considera todas as respostas dos entrevistados, Marcos Rogério tem 44,5%. Fúria aparece com 18,4% e Hildon Chaves registra 13,9%. Não sabe ou não respondeu e brancos e nulos, agrupados na apresentação do levantamento, somam 23,2%.

A diferença entre os dois quadros ocorre porque o cálculo dos votos válidos desconsidera votos brancos, nulos e entrevistados que não indicaram uma candidatura. É esse recorte que aparece em destaque na apresentação do Veritá.

A pesquisa foi realizada por iniciativa do próprio Instituto Veritá entre os dias 28 de setembro e 2 de outubro de 2026.

Foram entrevistados 1.220 eleitores. A margem de erro informada é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

O levantamento está registrado sob o número RO-02852/2026.