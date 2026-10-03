Mais de 300 veículos tomam as ruas de Porto Velho em carreata de Dr. Benedito Alves

Por Assessoria

Publicada em 03/10/2026 às 20h45

Porto Velho foi palco, nesta sexta-feira (3), de uma grande mobilização política com a carreata de encerramento da campanha do candidato a deputado estadual Dr. Benedito Alves. Mais de 300 carros e motocicletas participaram do ato, que percorreu importantes vias da capital.

A concentração começou na região da loja Havan, às margens da BR-364. De lá, a carreata seguiu pela Avenida Jorge Teixeira, reunindo apoiadores ao longo do percurso, até chegar à Avenida Santos Dumont, onde o ato foi encerrado.

Apesar do grande número de veículos envolvidos, a organização informou que o evento ocorreu de maneira tranquila e sem causar transtornos significativos ao trânsito. A mobilização marcou o último grande ato de rua da campanha de Dr. Benedito Alves antes da votação.

Com uma trajetória construída em diferentes áreas da vida pública e profissional, Dr. Benedito Alves chega à reta final da disputa como um dos nomes que buscam conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Rondônia para a próxima legislatura.

O candidato também possui forte ligação com o segmento cristão, grupo que vem acompanhando sua candidatura durante a campanha. A carreata desta sexta-feira serviu como demonstração da estrutura e da mobilização de seus apoiadores na capital.

Com as urnas se aproximando, a disputa pelas cadeiras da Assembleia Legislativa entra em sua fase decisiva, e a mobilização apresentada na capital passa a ser um dos termômetros da reta final da campanha.