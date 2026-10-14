Lívia Andrade posa de biquíni e ganha elogios:

Por G1

Publicada em 14/10/2026 às 15h50

Lívia Andrade, de 43 anos, encantou os seguidores neste sábado (10) ao publicar uma série de fotos nas redes sociais. A apresentadora aproveitou o dia de sol e renovou o bronzeado durante um dia de sol à beira-mar.

Para curtir o descanso, a loira elegeu um biquíni fininho, estampado em tons de azul, lilás, preto, laranja e branco. Para completar o visual, a apresentadora escolheu um colar de conchas e óculos da marca Oakley, avaliado em R$ 1.300.

Os cliques foram registrados em Saquarema, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.“Um sabadão desse… Uma lua dessa”, escreveu Lívia na legenda da publicação. Nas imagens do carrossel, ela surge se banhando no mar e aproveitando um luau na praia.

Nos comentários da publicação, seguidores elogiaram a boa forma da apresentadora.“Maravilhosa”, escreveu um. “Ave Maria, linda demais”, disse outro. “Ela é o espetáculo todo”, disparou um terceiro usuário do Instagram.

Os famosos Lívia Andrade e Alex Poatan voltaram a ser vistos após alguns meses afastados. A apresentadora e o lutador de UFC foram vistos juntos no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/Cataratas, em 22 de setembro.

Nas imagens, o atleta aparece ajudando a loira na retirada das malas. A aparição aconteceu pouco tempo depois de o lutador negar os boatos sobre um romance entre os dois.

Em agosto, ele surpreendeu ao falar publicamente da relação com a famosa. Tudo começou quando Lívia Andrade comentou os rumores de um suposto relacionamento com o surfista Pedro Scooby, que se separou da modelo Cíntia Dicker recentemente.