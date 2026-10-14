Cai Nágua avança na recuperação de área histórica com liberação do tráfego

Por Thaís Alves

Publicada em 14/10/2026 às 16h12

A recuperação da área da barragem Santa Bárbara, no bairro Cai N’água, avançou com a conclusão dos serviços de aterro e a liberação do tráfego de veículos. A intervenção é executada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) e contempla outras etapas de recuperação, incluindo a recomposição do asfalto, prevista para uma fase posterior.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Liandro Loyola, a conclusão do aterro representa um avanço importante para a continuidade dos trabalhos e a melhoria das condições de circulação na região.

“Estamos avançando na recuperação dessa área, cumprindo cada etapa necessária para garantir mais segurança e melhores condições de circulação. Com a conclusão do aterro e a liberação do tráfego, seguimos trabalhando na preparação do terreno para dar continuidade aos serviços. Nosso compromisso é acompanhar de perto a execução dos trabalhos e avançar até a conclusão das próximas etapas.”

O prefeito Léo Moraes destaca a importância da recuperação da infraestrutura urbana para proporcionar mais segurança e melhores condições de mobilidade à população.

A próxima fase prevê a recomposição do outro lado da área

“Estamos trabalhando para recuperar áreas importantes da cidade, garantindo mais segurança e melhores condições de mobilidade. Cada etapa concluída representa um avanço para Porto Velho, e vamos seguir acompanhando os serviços para que a obra avance e beneficie a população.”

Próximas etapas

A próxima fase da intervenção prevê a recomposição do outro lado da área, com a preparação do terreno para possibilitar a reconstrução dos trilhos da Estrada de Ferro, rompidos desde 2011. Os trabalhos buscam recuperar a estrutura do local e garantir as condições necessárias para a continuidade das demais etapas.

Após a conclusão dos serviços de contenção e preparação da base, será realizada a recomposição do asfalto, etapa condicionada à disponibilidade do material necessário para a pavimentação.

A Seinfra segue acompanhando a execução dos trabalhos e o andamento das etapas previstas, com o objetivo de concluir a recuperação da área e proporcionar mais segurança e melhores condições de circulação no trecho.