Porto de Porto Velho movimenta fertilizantes e reforça integração com o agronegócio regional

Por Elaine Barbosa

Publicada em 14/10/2026 às 16h05

A movimentação de fertilizantes no Porto Organizado de Porto Velho acompanha a dinâmica do agronegócio regional e reforça a importância da estrutura portuária para o abastecimento de insumos utilizados na produção agrícola

A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia (Soph), movimentou 289,1 mil toneladas de fertilizantes entre 2020 e 2025. A movimentação de fertilizantes no Porto Organizado de Porto Velho acompanha a dinâmica do agronegócio regional e reforça a importância da estrutura portuária para o abastecimento de insumos utilizados na produção agrícola.

Em 2026, a movimentação de fertilizantes segue com participação relevante na operação portuária. Até o período contabilizado no mês de setembro, foram registradas 1.115.000 toneladas no embarque e 17.110,360 toneladas no desembarque, totalizando 18.225,360 toneladas movimentadas. O volume de desembarque evidencia a função do Porto de Porto Velho no recebimento e na distribuição de insumos destinados às atividades agrícolas da região.

De acordo com os dados Operacionais da Soph, mostram que 2020 registrou o maior volume da série, com 403.059 toneladas. Nos anos seguintes, houve redução significativa, chegando a 11.189 toneladas em 2022. A movimentação voltou a crescer em 2023, alcançando 26.612 toneladas, e apresentou forte recuperação em 2024, quando foram movimentadas 66.096 toneladas.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o insumo para a produção agrícola, integra a movimentação de cargas do Porto Organizado e fortalecem a conexão logística de Rondônia com a região Amazônica.

DADOS

Infraestrutura portuária conecta Rondônia a outras regiões produtoras

Segundo o diretor-presidente da Soph, Fernando Parente, em 2025, foram registradas 26.416 toneladas de fertilizantes. Embora o volume tenha sido inferior ao observado no ano anterior, o desempenho mantém a carga entre os perfis movimentados pelo Porto Organizado e evidencia a participação da infraestrutura portuária na cadeia logística do agronegócio.

O diretor-presidente ressalta ainda que, esse movimento demonstra a função estratégica do Porto de Porto Velho em diferentes etapas da cadeia produtiva na movimentação de insumos necessários à produção agrícola e no escoamento da produção de grãos para outros mercados.

A infraestrutura portuária também integra um corredor logístico que conecta Rondônia a outras regiões produtoras, incluindo o norte de Mato Grosso e o Acre, utilizando a Hidrovia do Rio Madeira como importante rota para o transporte de cargas.

PORTO COMO ELO DA CADEIA PRODUTIVA

O desempenho dos últimos anos consolida o Porto Organizado de Porto Velho como um dos pontos de conexão entre o setor produtivo e os mercados consumidores. Em 2024 e 2025, a movimentação geral do Porto Organizado superou 2 milhões de toneladas por ano, impulsionada principalmente pelos granéis sólidos vegetais.

Nesse cenário, os fertilizantes representam uma carga estratégica dentro da operação portuária, contribuindo para a integração entre logística e produção agrícola.