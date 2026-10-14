Serviços de limpeza, pintura e paisagismo contam com a mão de obra de reeducandos do sistema prisional

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 14/10/2026 às 16h29

A Prefeitura de Porto Velho iniciou, nesta quarta-feira (14), a segunda etapa da revitalização dos viadutos da capital. Após a instalação de uma nova iluminação, os espaços recebem serviços de limpeza, pintura e paisagismo, com o objetivo de melhorar a aparência e a conservação dessas áreas.

O trabalho é executado pela Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano (Emdur), com a participação de reeducandos do sistema prisional. A iniciativa une a recuperação dos espaços públicos à oportunidade de trabalho e reinserção social.

Para o prefeito Léo Moraes, a revitalização busca melhorar a aparência dos viadutos e valorizar os espaços urbanos da capital.

“A ideia é levar mais cor e arte para todos os viadutos de Porto Velho, assim como foi feito no Trevo do Roque. Dessa maneira, mostramos que é possível fazer da nossa cidade um lugar limpo, bonito e organizado”, destacou o prefeito.

O município também está aberto à participação de empresas fabricantes de tintas interessadas em colaborar com o projeto, que prevê a realização de intervenções artísticas nos viadutos da cidade.

Léo Moraes afirma que a revitalização busca levar arte, cor e mais organização aos viadutos da capital

O diretor técnico da Emdur, Paulo Henrique, destaca que a participação dos reeducandos contribui para a execução dos serviços e oferece oportunidades de trabalho e reinserção social.

“A prefeitura insere o reeducando, dá oportunidade de trabalho e, com isso, a gente ganha na execução do serviço, que sai mais em conta, mais rápido e com uma boa qualidade”, afirmou Paulo Henrique.

A participação dos reeducandos permite associar os serviços de manutenção urbana à reinserção social, por meio de atividades que contribuem para a recuperação dos espaços públicos.

Após a conclusão dos serviços de limpeza e pintura, os viadutos receberão intervenções de paisagismo e pinturas artísticas realizadas por Marlos José, dando continuidade à proposta de valorização dos espaços urbanos.

A população pode acompanhar outras ações da Prefeitura de Porto Velho pelo aplicativo PVH+.