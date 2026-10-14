Fumaça e baixa umidade exigem cuidados redobrados com a saúde em Porto Velho

Por Jhon Silva

Publicada em 14/10/2026 às 16h08

Ardência nos olhos, irritação na garganta, tosse e dificuldade para respirar estão entre os sintomas que podem surgir quando a fumaça das queimadas compromete a qualidade do ar. Em Porto Velho, a situação exige atenção redobrada, especialmente com crianças, idosos e pessoas que possuem doenças respiratórias.

Diante da presença de fumaça na capital, transportada pelos ventos a partir de incêndios registrados no Amazonas, a Prefeitura de Porto Velho reforça as orientações de prevenção para reduzir os riscos à saúde da população.

Uma das principais recomendações é beber água regularmente ao longo do dia. A hidratação ajuda a manter as vias respiratórias úmidas e a reduzir o desconforto provocado pelo ar seco, especialmente nos períodos de baixa umidade.

Também é importante evitar atividades físicas intensas ao ar livre quando houver grande concentração de fumaça. Caminhadas, corridas e outros exercícios que exigem maior esforço aumentam a quantidade de ar inalado e, consequentemente, a exposição aos poluentes, o que pode agravar problemas respiratórios.

Dentro de casa, a orientação é manter portas e janelas fechadas nos períodos de maior concentração de fumaça, para reduzir a entrada de poluentes. O uso de toalhas úmidas pode ajudar a amenizar o desconforto causado pelo ar seco, mas não elimina a poluição do ambiente.

Quem precisar sair de casa deve evitar permanecer por longos períodos em locais com fumaça. O uso de máscaras dos tipos PFF2 ou N95, quando corretamente ajustadas ao rosto, pode ajudar a reduzir a inalação de partículas finas presentes no ar.

Os cuidados devem ser intensificados com crianças pequenas, idosos, gestantes e pessoas com asma, bronquite ou outras doenças respiratórias. Sintomas como falta de ar, chiado no peito, tosse persistente ou agravamento de problemas respiratórios exigem avaliação médica.

Para o prefeito Léo Moraes, a prevenção é fundamental para proteger a saúde da população, principalmente das pessoas mais vulneráveis aos efeitos da fumaça.

“Nosso cuidado é com a saúde das famílias de Porto Velho. Neste período de fumaça, atitudes simples podem ajudar a evitar complicações. É fundamental que todos sigam as orientações, cuidem das crianças e dos idosos e procurem atendimento sempre que necessário”.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, também orienta os moradores a ficarem atentos aos sintomas e reforça a importância de procurar atendimento médico sempre que necessário.

“É importante que as famílias reforcem os cuidados neste período, principalmente com crianças, idosos e pessoas que já possuem doenças respiratórias. Beber água, evitar a exposição à fumaça e procurar atendimento quando surgirem sintomas são medidas que ajudam a proteger a saúde”.

A Prefeitura também orienta a população a não realizar queimadas de lixo, folhas ou outros materiais. Essas práticas aumentam a concentração de poluentes no ar e podem agravar os problemas respiratórios, especialmente entre os grupos mais vulneráveis.

Em caso de sintomas respiratórios leves, os moradores podem procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para avaliação. Já situações de falta de ar intensa ou dificuldade grave para respirar exigem atendimento imediato de urgência. Em emergências, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pode ser acionado pelo telefone 192.