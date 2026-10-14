Estudantes, escolas e professores são contemplados em quatro modalidades de premiação do Programa Avança Rondônia

Por Amanda Ferreira

Publicada em 14/10/2026 às 16h15

O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), desenvolve quatro modalidades de premiação do Programa Avança Rondônia (Proar) para reconhecer o desempenho dos estudantes, os resultados das escolas e as práticas pedagógicas inovadoras. Entre as iniciativas está o Prêmio Proficiência de Excelência, que contemplou 200 estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino pelos resultados obtidos em Língua Portuguesa e Matemática no Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia (Saero) 2025. Cada aluno receberá R$ 1.000 mil. O programa também inclui o Prêmio Aprendizado de Excelência, o Prêmio Superação e Crescimento e o Prêmio Inovação em Práticas Pedagógicas.

A premiação estudantil totaliza R$ 200 mil, distribuídos entre 100 estudantes dos anos finais do ensino fundamental e 100 do ensino médio. A seleção considerou os resultados da edição de 2025 do Saero, conforme os critérios estabelecidos pelo Proar. Os pagamentos começaram no dia 21 de setembro, por meio de crédito bancário na conta destinada ao recebimento do prêmio, e estão sendo realizados conforme o cronograma estabelecido.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as premiações fortalecem as ações voltadas à melhoria da qualidade do ensino e reconhecem o trabalho desenvolvido por diferentes integrantes da comunidade escolar. “O Programa Avança Rondônia valoriza os resultados alcançados pelos estudantes, reconhece as escolas que apresentam excelência ou avanços na aprendizagem e destaca os professores que desenvolvem práticas pedagógicas inovadoras. Essas iniciativas incentivam o compromisso de toda a comunidade escolar com a qualidade da educação pública e a melhoria dos indicadores educacionais”, salientou.

A secretária-adjunta da Seduc, Valéria Ximenes, destacou que as quatro modalidades reconhecem diferentes contribuições para o desenvolvimento da educação pública. “O Prêmio Proficiência de Excelência valoriza os estudantes que alcançaram resultados de destaque e reconhece o esforço e a dedicação demonstrados ao longo da trajetória escolar. As demais premiações também são importantes, pois reconhecem as escolas que alcançam bons resultados ou avançam na aprendizagem e os professores que desenvolvem práticas inovadoras. Dessa forma, o programa incentiva o envolvimento de toda a comunidade escolar na busca pela melhoria dos resultados educacionais.”

QUATRO MODALIDADES DE RECONHECIMENTO

Instituído pela Lei nº 6.087, de 21 de julho de 2025, o Proar tem como objetivos melhorar a qualidade da educação básica, elevar os níveis de proficiência dos estudantes, promover a equidade educacional e fortalecer os resultados de aprendizagem. Além do Prêmio Proficiência de Excelência, o programa contempla outras três modalidades.

O Prêmio Aprendizado de Excelência reconhece 40 escolas públicas com os melhores resultados no Saero, considerando os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio. Nas unidades estaduais contempladas, cada servidor lotado na escola recebe R$ 5 mil. Já as escolas municipais recebem R$ 40 mil, destinados exclusivamente a ações de melhoria da aprendizagem.

O Prêmio Superação e Crescimento contempla 60 escolas que apresentaram os maiores avanços nos indicadores de aprendizagem em relação ao ano anterior, sendo 30 dos anos finais do ensino fundamental e 30 do ensino médio. Nas escolas estaduais, o valor de R$ 50 mil é dividido igualmente entre os servidores lotados na unidade. Nas escolas municipais, são destinados R$ 40 mil para ações voltadas à melhoria da aprendizagem.

Já o Prêmio Inovação em Práticas Pedagógicas reconhece 20 professores da rede estadual que desenvolveram práticas inovadoras com impacto comprovado na proficiência dos estudantes em Língua Portuguesa e Matemática. São contempladas 10 práticas dos anos finais do ensino fundamental e 10 do ensino médio, com premiação de R$ 5 mil para cada profissional. Os professores contemplados já receberam os valores.