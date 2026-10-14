TJRO resgata homenagem ao advogado Abílio Nascimento e eterniza legado no Tribunal do Júri

Por TJ/RO

Publicada em 14/10/2026 às 17h01

O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) realizou, nesta quarta-feira (14), no Fórum Geral de Porto Velho, a solenidade de denominação da sala do Tribunal do Júri em homenagem ao advogado Abílio Nascimento, reconhecido por sua trajetória na advocacia e pela defesa dos direitos de pessoas em situação de vulnerabilidade.

A cerimônia marcou o resgate de uma homenagem que remonta a 1997, quando o nome do advogado foi atribuído à sala do Tribunal do Júri do antigo Fórum de Porto Velho. Com a transferência para o atual prédio e a reorganização das unidades judiciais, a iniciativa evidencia o compromisso do Judiciário rondoniense com a preservação da memória de personalidades que contribuíram para a história da Justiça no estado.

Participaram da solenidade autoridades do Poder Judiciário, representantes da advocacia, magistrados, servidores, familiares e convidados. A programação contou com pronunciamentos institucionais e o descerramento da placa que registra a homenagem.

Além dos presidentes do TJRO, desembargador Alexandre Miguel, e da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB-RO), Márcio Melo Nogueira, também prestaram homenagens em seus discursos a filha do advogado, a desembargadora aposentada Maria Nascimento; o advogado José Viana, que atuou como promotor de Justiça na época em que Abílio Nascimento exercia a advocacia; e o desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia. As manifestações ressaltaram a trajetória profissional e o legado deixado pelo homenageado.

Abílio Nascimento, inscrito na OAB-RO sob o número 04-A, foi um dos 22 fundadores da seccional de Rondônia, em 1974, ainda no período territorial. Ao longo da carreira, destacou-se pela atuação técnica e pela vocação social e comunitária, que lhe renderam o reconhecimento como “advogado dos pobres”.

Sua atuação na tribuna do Júri e na defesa de populações vulneráveis fez do exercício da advocacia um instrumento de promoção da dignidade e de garantia de direitos fundamentais.