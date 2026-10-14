Rondônia no Play: Sebrae RO leva vencedores do Bera Hackathon à Brasil Game Show

Por sebrae

Publicada em 14/10/2026 às 16h42

Ação integra estratégia de fortalecimento do setor de games em Rondônia e antecede a realização da etapa estadual da Game Jam Plus, em novembro

Os vencedores do Bera Hackathon representaram Rondônia na Brasil Game Show (BGS), considerada a maior feira de jogos eletrônicos da América Latina. A missão empresarial foi realizada pelo Sebrae em Rondônia como parte das ações voltadas ao fortalecimento do ecossistema de games e da economia criativa no estado. Entre os participantes da missão esteve a equipe Causos, vencedora do Bera Hackathon com a solução RotaLume, projeto que garantiu ao grupo a oportunidade de participar da experiência na BGS e ampliar conexões com o mercado nacional de games.

Durante o evento, realizado em São Paulo, os participantes tiveram acesso a experiências imersivas, lançamentos do setor, novas tecnologias e atividades de networking com desenvolvedores, estúdios e empresas da indústria de jogos digitais.

A iniciativa busca aproximar os talentos locais das tendências e oportunidades do mercado, ampliando as possibilidades de desenvolvimento de negócios, parcerias e acesso a novos mercados.

Para o desenvolvedor Guilherme Magalhães, um dos vencedores do Bera Hackathon, a participação na feira contribuiu para ampliar a visão sobre as possibilidades do segmento.

"Estar na BGS, com o apoio do Sebrae Rondônia, nos permitiu conhecer de perto a dimensão do mercado de games e entender melhor as oportunidades existentes para quem desenvolve projetos na região. Foi uma experiência importante para ampliar contatos e enxergar novas possibilidades de atuação".

Desenvolvimento do setor

O incentivo à indústria de jogos integra a estratégia do Sebrae em Rondônia para estimular negócios inovadores e atividades econômicas baseadas em tecnologia e criatividade. A proposta é fortalecer a formação de talentos, incentivar o empreendedorismo e ampliar a participação de desenvolvedores rondonienses no mercado nacional e internacional.

Segundo o coordenador da Estratégia de Games do Sebrae em Rondônia, Rangel Miranda, as ações desenvolvidas buscam criar oportunidades em diferentes etapas da jornada empreendedora.

"Nosso objetivo é fortalecer o ecossistema local, conectando talentos a oportunidades de qualificação, desenvolvimento de projetos e acesso ao mercado. A participação na BGS faz parte desse trabalho e antecede novas iniciativas voltadas ao setor de games no estado".

Próxima etapa: Game Jam Plus

Dando continuidade às ações de fortalecimento do segmento, o Sebrae em Rondônia, em parceria com a Comunidade de Games de Rondônia, realizará entre os dias 6 e 8 de novembro a etapa estadual da Game Jam Plus, considerada uma das maiores maratonas de desenvolvimento de jogos do mundo com foco na criação de negócios.

A programação ocorrerá em formato híbrido, com atividades presenciais em Porto Velho e Ji-Paraná.

Como incentivo à participação das equipes rondonienses, os cinco times melhor classificados na fase de aceleração da competição receberão uma missão empresarial para a Grande Final Global da Game Jam Plus, com a participação de um representante de cada equipe.

As inscrições podem ser realizadas por meio da plataforma Sympla, pelo link: Inscrição Game Jam Plus Rondônia.

A iniciativa reforça a atuação do Sebrae na promoção de ambientes favoráveis à inovação e ao desenvolvimento de negócios de base tecnológica, contribuindo para o fortalecimento da economia criativa em Rondônia.

Informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).