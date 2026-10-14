Prefeitura leva atendimento do Cadastro Único à comunidade de Nova Aliança, no Baixo Madeira

Por Adaides Batista

Publicada em 14/10/2026 às 16h42

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), realizará, nos dias 15 e 16 de outubro de 2026, mais uma ação de atendimento itinerante do projeto CadÚnico + Perto de Você nas comunidades de Brasileira, Bom Será, Boca do Jamari, São Carlos, Aliança, Agrovila, Vila Calderita e Nova Aliança, localizadas na região da margem direita do Baixo Madeira. Os atendimentos serão realizados na Escola Maria Angélica, das 8h às 12h e das 14h às 17h, durante os dois dias.

A iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços socioassistenciais das famílias que vivem em comunidades distantes da área urbana, reduzindo as dificuldades de deslocamento e ampliando o acesso ao Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

A ação contemplará moradores das comunidades do médio Madeira e adjacências, incluindo famílias de localidades rurais que enfrentam obstáculos geográficos e logísticos para acessar os serviços públicos na capital.

Serviços disponíveis à população

Durante os dois dias, a equipe da Semias realizará atendimentos relacionados ao Cadastro Único, incluindo: Inscrição de novas famílias no Cadastro Único; Atualização dos dados cadastrais; Inclusão e exclusão de integrantes da composição familiar, conforme a situação apresentada; Orientações sobre a documentação necessária e a regularização cadastral; Informações e impressão sobre a Carteira da Pessoa Idosa; Informações e impressão da Identidade Jovem (ID Jovem), observados os critérios legais aplicáveis.

O Cadastro Único é um instrumento fundamental para a identificação e a caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda, servindo como referência para a seleção de beneficiários de diversos programas sociais, conforme os critérios específicos de cada política pública.

Manter os dados atualizados é essencial para que as informações das famílias permaneçam compatíveis com sua realidade socioeconômica e para evitar pendências cadastrais que possam comprometer a análise de benefícios, quando aplicável.

Atendimento mais próximo de quem precisa

O gerente da Divisão de Programas e Transferência de Renda (DIPTR), Clóvis Henrique da Silva, destaca que o atendimento itinerante é uma estratégia para ampliar a presença do poder público nas comunidades rurais e ribeirinhas.

“Levar o Cadastro Único até as comunidades é uma medida de inclusão social e de garantia de acesso aos serviços públicos. Sabemos que muitas famílias enfrentam dificuldades de deslocamento até a área urbana de Porto Velho. Com o projeto CadÚnico + Perto de Você, buscamos facilitar o atendimento, orientar a população e contribuir para que as informações cadastrais estejam corretas e atualizadas”.

A secretária adjunta da Semias, Tércia Marília Martins Brasil, ressalta que a ação fortalece a presença da assistência social nas localidades mais distantes, considerando a extensão territorial de Porto Velho e as dificuldades de acesso enfrentadas pelas comunidades.

“Muitas dessas populações enfrentam um histórico de abandono e dificuldades de acesso aos serviços públicos. Por isso, estamos intensificando nossa atuação, inclusive durante o período de estiagem, com visitas às comunidades para avaliar suas condições, identificar necessidades e organizar, quando necessário, o envio de suprimentos e outras medidas de proteção social. Estar presente no território é essencial para reconhecer necessidades que muitas vezes permanecem invisíveis e garantir que essas famílias não fiquem desassistidas”, afirmou a secretária.

A presença da assistência social nos territórios é fundamental não apenas para aproximar os serviços da população, mas também para identificar situações de vulnerabilidade e possíveis violações de direitos. Esse trabalho permite conhecer a realidade das famílias, identificar pessoas com deficiência, pessoas idosas que necessitam de acompanhamento e crianças e adolescentes expostos a situações de risco, garantindo os devidos encaminhamentos à rede de proteção.

Para o secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, o projeto contribui para ampliar o acesso das famílias às políticas públicas. “O projeto CadÚnico + Perto de Você fortalece a assistência social e amplia o acesso das famílias aos serviços públicos. Estamos trabalhando para que o atendimento chegue a diferentes regiões do município”.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, enfatiza o compromisso da gestão municipal com a inclusão social. “Nosso compromisso é garantir que os serviços da Prefeitura cheguem a todos os cantos de Porto Velho. Levar o Cadastro Único às comunidades do Baixo Madeira é promover inclusão, cidadania e mais acesso às políticas sociais”.

Documentação necessária

Para agilizar o atendimento, recomenda-se que o responsável familiar apresente: CPF e documento oficial com foto; comprovante de residência, se disponível; CPF e documentos de identificação dos demais integrantes da família, como RG ou certidão de nascimento; comprovante de matrícula escolar das crianças e dos adolescentes, quando houver; e a Carteira de Trabalho, título de eleitor e comprovantes de renda, quando disponíveis e pertinentes à situação familiar.

A ausência de algum documento complementar não impede que a família procure a equipe para receber orientações sobre os procedimentos adequados ao seu caso. A realização do cadastro ou de sua atualização dependerá dos requisitos e das informações exigidos pela regulamentação aplicável.