Clínica de Bem-Estar Animal completa um ano com mais de 21 mil serviços realizados em Porto Velho

Por Letícia Regis

Publicada em 14/10/2026 às 16h27

Histórias de abandono e maus-tratos ganharam novos caminhos por meio do cuidado e do acolhimento em Porto Velho. Maia e Aubóbora são exemplos de animais que receberam uma nova oportunidade de recuperação com o apoio da Clínica de Bem-Estar Animal, criada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema). Ao completar um ano de funcionamento, a unidade contabiliza 21.128 serviços realizados, entre consultas, castrações, exames e procedimentos cirúrgicos.

Para Yaylley Coelho, a adoção de Maia representou um recomeço. Após perder seu antigo companheiro de quatro patas, ele conheceu a cadelinha, que havia sido resgatada com sinais de abandono e maus-tratos. Maia precisou de cuidados veterinários e passou 45 dias internada antes de encontrar um novo lar.

“Conheci a Maia quando ela chegou aqui na clínica com sinais de abandono e maus-tratos. Aqui deram todo o cuidado que ela precisava, mas, ainda assim, passou 45 dias internada. Eu brinquei e disse que, se ela sobrevivesse, ficaria com ela. Agora, vai completar um ano que ela recebeu um novo lar. Hoje ela brinca e tem saúde de sobra. É a coisa mais linda”, contou Yaylley, emocionado.

A recuperação de Maia e sua adoção representam uma nova etapa na vida da cadelinha, que, após receber os cuidados necessários, encontrou um ambiente de carinho e proteção.

Assim como Maia, Aubóbora também precisou lutar pela própria vida. Vítima de agressões que provocaram ferimentos graves, o cão foi acolhido pelo poder público municipal e se tornou um símbolo de resistência e superação.

Sua história ganhou tanto significado que ele passou a ser reconhecido como assessor da Prefeitura de Porto Velho, representando a causa animal e a importância do combate aos maus-tratos. Mas a recuperação de Aubóbora vai além das feridas físicas. Para ajudá-lo a superar os traumas e recuperar a confiança nas pessoas, o cão recebe acompanhamento do adestrador Rodrigo, responsável por trabalhar sua socialização e comportamento, preparando-o também para participar de eventos e ações municipais voltadas à proteção animal.

“Ele é um cachorro fantástico, doce, amável e muito tranquilo, além de aprender muito rápido. Por enquanto, ele fica comigo para treinamento. Chegou com alguns traumas, mas já conseguimos reverter muita coisa e seguimos trabalhando nisso”, explicou Rodrigo.

Para o adestrador, acompanhar cada avanço de Aubóbora é testemunhar a recuperação de um animal que, mesmo depois de tanto sofrimento, mantém sua capacidade de oferecer carinho e estabelecer vínculos de confiança.

As histórias de Maia e Aubóbora são apenas algumas das muitas vidas alcançadas pelo trabalho da Clínica de Bem-Estar Animal. Ao completar seu primeiro ano de funcionamento, a unidade contabiliza 21.128 serviços realizados, entre consultas, castrações, exames e procedimentos cirúrgicos, além do acolhimento de animais resgatados em situações de abandono e com sinais de maus-tratos.

BALANÇO

Os números demonstram a atuação da clínica na ampliação do acesso aos serviços veterinários e no fortalecimento das ações de proteção animal. Mais do que procedimentos, cada atendimento representa a possibilidade de aliviar o sofrimento, prevenir doenças e oferecer mais qualidade de vida aos animais.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou a satisfação em ver os resultados alcançados pela clínica e a importância de oferecer um espaço dedicado ao acolhimento daqueles que também precisam de atenção e cuidado.

“É uma alegria muito grande saber que conseguimos transformar esse projeto em realidade e, hoje, celebrar um ano de tantas vidas cuidadas e histórias transformadas. Criamos esse espaço porque entendemos que os animais também merecem respeito, saúde e dignidade. Ver histórias como essas nos mostra que estamos no caminho certo. Nosso compromisso é continuar fazendo de Porto Velho uma cidade que cuida e protege os seus animais”.

Ao longo desse primeiro ano, os serviços oferecidos pela clínica possibilitaram o atendimento de animais com diferentes necessidades, desde cuidados preventivos até procedimentos voltados à recuperação daqueles que chegam à unidade em condições de vulnerabilidade.

Acolhimento que salva vidas

Além dos atendimentos clínicos, a unidade desempenha um papel fundamental no acolhimento de animais em situação de vulnerabilidade. Cães encontrados nas ruas, vítimas de abandono ou com sinais de violência, recebem assistência veterinária e acompanhamento conforme suas necessidades. O trabalho também contribui para o controle populacional de animais por meio das castrações, uma medida importante para prevenir a reprodução descontrolada e reduzir os riscos associados ao abandono.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Arthur Borin, a missão da clínica é garantir que a proteção animal seja acompanhada de ações concretas de saúde, prevenção e recuperação, priorizando quem mais precisa.

“A Clínica de Bem-Estar Animal nasceu com a missão de oferecer atendimento veterinário, castração e acolhimento aos animais vítimas de maus-tratos, em situação de rua ou abandono. Nosso trabalho também é voltado principalmente às famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e aos protetores independentes, que desempenham um papel fundamental nessa causa. Ao longo desse primeiro ano, conseguimos ampliar o acesso aos serviços e proporcionar uma nova chance para muitos animais. Seguiremos trabalhando para que esse cuidado alcance cada vez mais vidas”, explicou o secretário.

O atendimento às famílias inscritas no CadÚnico e aos protetores independentes integra as ações da clínica, que também atua no acolhimento de animais resgatados e na realização de procedimentos veterinários conforme as necessidades identificadas.

A atuação da unidade reforça a importância da conscientização da população sobre a guarda responsável, a prevenção do abandono e o respeito à vida animal. Proteger os animais é uma responsabilidade compartilhada, que começa no cuidado diário e se fortalece com a participação de toda a sociedade.

Uma nova chance de recomeçar

Um ano depois, os resultados da Clínica de Bem-Estar Animal não estão apenas nos números, mas também nas histórias de recuperação, nos olhares recuperados, nos rabos que voltaram a abanar e na confiança reconstruída aos poucos.

As histórias de Aubóbora e Maia poderiam ter terminado quando foram vítimas da violência e do abandono. Mas eles resistiram, sobreviveram aos maus-tratos e encontraram no cuidado uma oportunidade de recuperação. Hoje, carregam não apenas as marcas da superação, mas também a esperança de um futuro diferente.

A Clínica de Bem-Estar Animal oferece serviços veterinários e ações de acolhimento, com atenção especial aos animais em situação de vulnerabilidade, às famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico e aos protetores independentes.