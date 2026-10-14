Gincana ambiental mobiliza 430 alunos e recolhe mais de 46 mil recicláveis em Porto Velho

Por Meiry Santos

Publicada em 14/10/2026 às 16h01

A educação ambiental ganhou força nas escolas da rede municipal de Porto Velho. Por meio de uma parceria entre a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), e a Fundação Rede Amazônica (FRAM), o Projeto Consciência Limpa mobilizou 430 estudantes de três unidades de ensino e arrecadou 46.045 materiais recicláveis, entre os dias 28 de setembro e 9 de outubro. Mais do que uma competição, a gincana transformou o ambiente escolar em um espaço de conscientização, aprendizado e participação coletiva.

Ao incentivar os estudantes a recolher garrafas PET e latinhas, a iniciativa também envolveu as famílias na separação dos resíduos e mostrou, na prática, como pequenas atitudes podem contribuir para a preservação do meio ambiente. Ao todo, foram arrecadadas 35.155 garrafas PET e 10.890 latinhas de alumínio, materiais que receberam destinação adequada por meio da Cooperativa Cata Norte.

Para o prefeito Léo Moraes, a parceria demonstra como a educação pode contribuir para mudanças positivas dentro e fora das escolas. "Quando uma criança aprende a importância de cuidar do meio ambiente, esse conhecimento ultrapassa os muros da escola e chega à família, à vizinhança e a toda a comunidade. Ver mais de 46 mil materiais recicláveis arrecadados pelos nossos estudantes mostra a força da educação e da participação coletiva. Nossa gestão acredita nessas parcerias, que despertam a consciência ambiental e ajudam a construir uma Porto Velho mais limpa, sustentável e comprometida com o futuro".

Três unidades da Rede Municipal de Ensino participaram da gincana, envolvendo estudantes, professores, equipes escolares e familiares. A EMEIEF Areal da Floresta, localizada no bairro Mato Grosso, conquistou o primeiro lugar na arrecadação, com 21.400 materiais recicláveis. Em segundo lugar ficou a EMEIEF Rio Madeira, no bairro Nova Esperança, com 16.105 unidades. Já a EMEF Estela de Araújo Compasso, localizada no bairro Marcos Freire, arrecadou 8.540 materiais. O resultado evidencia o envolvimento das comunidades escolares e reforça o papel da escola como multiplicadora de conhecimentos e práticas sustentáveis.

O secretário municipal de Educação, Giordani Lima, ressaltou que a participação das escolas no projeto representa uma oportunidade de transformar o conhecimento em atitudes concretas. "Esse projeto mostra que educar também é ensinar a cuidar da cidade e do planeta. Nossos estudantes não apenas aprenderam sobre reciclagem, mas colocaram esse conhecimento em prática e envolveram suas famílias. É uma experiência que fortalece a cidadania, a responsabilidade coletiva e o protagonismo das nossas crianças. A Semed tem satisfação em apoiar uma iniciativa que une educação, sustentabilidade e transformação social".

Todo o material arrecadado foi encaminhado à Cooperativa Cata Norte, responsável pela separação, organização e preparação dos resíduos para o transporte às indústrias de reciclagem. Na cooperativa, as garrafas PET são separadas por cores, enquanto as embalagens passam por processos de prensagem, pesagem e armazenamento. Posteriormente, os materiais são destinados às indústrias, onde poderão ser transformados em novos produtos. Além de reduzir o descarte inadequado de resíduos, a iniciativa valoriza o trabalho dos profissionais que atuam na cadeia da reciclagem e contribui para a economia de recursos naturais e energia.

De acordo com a Associação Brasileira do Alumínio (ABAL), a reciclagem do alumínio consome aproximadamente 95% menos energia do que a produção do metal primário.

RECONHECIMENTO

A cerimônia de encerramento e premiação do Projeto Consciência Limpa acontece nesta quarta-feira, 14 de outubro, das 14h às 17h, no Teatro Banzeiros, em Porto Velho. Os três estudantes que mais arrecadaram materiais recicláveis serão premiados. O primeiro colocado receberá um tablet; o segundo, um headphone; e o terceiro, uma bolsa.

A turma com o melhor desempenho coletivo também receberá o reconhecimento de "Turma Consciência Limpa". A programação do projeto terá continuidade no dia 5 de novembro, com a realização do Fórum Consciência Limpa, também no Teatro Banzeiros. O encontro será dedicado ao diálogo e à troca de experiências sobre educação ambiental, sustentabilidade e responsabilidade coletiva.

A participação da Secretaria Municipal de Educação reforça o compromisso da gestão municipal com iniciativas que ampliam o aprendizado para além da sala de aula e estimulam a formação de cidadãos mais conscientes e comprometidos com a preservação ambiental.Com mais de 46 mil materiais arrecadados, o projeto deixa uma lição que vai além dos números: quando escola, família e comunidade caminham juntas, pequenas atitudes podem gerar grandes transformações.