André Marques abandona rotina urbana e adota novo estilo de vida

Por IG

Publicada em 14/10/2026 às 15h43

André Marques decidiu mudar o ritmo de vida e encontrou no campo um refúgio longe da agitação dos grandes centros urbanos. Aos 46 anos, o apresentador passa cerca de cinco dias por semana no Recanto Marques, propriedade rural localizada em Cachoeiras de Macacu, no Rio de Janeiro.

Com a atual rotina, o famoso reserva apenas dois dias para permanecer na capital fluminense. O sítio foi comprado pelo pai, Otto Marques, antes de André nascer, e guarda memórias afetivas de momentos especiais em família.

Depois de um período abandonado, o sítio voltou a ocupar um espaço importante na rotina do apresentador, que decidiu recuperar o local e hoje em dia se dedica à criação de animais e a fazer reparos na propriedade.

A transformação do local ganhou um significado ainda mais especial após a morte do pai, em maio de 2025, aos 73 anos, em decorrência de um câncer no pâncreas. Com isso, a reforma passou a significar uma maneira de preservar a memória do pai e manter vivo o legado familiar. O apresentador também está preparando o local para que sua mãe, Celizete Marques, possa aproveitar os dias na propriedade.

Cinco dias no campo

André Marques iniciou sua jornada atual com o Recanto Marques por meio do que inicialmente era apenas uma visita. Com o passar do tempo, ele passou a ficar cada vez mais envolvido com as tarefas no campo e a passar apenas os finais de semana no Rio de Janeiro. Já os dias úteis, ele passa na propriedade.

"O maneiro é a ocupação mesmo, sem compromisso de horário, sem compromisso da beleza, sem compromisso de provar nada para ninguém", disse André em entrevista ao Gshow.

Segundo o famoso, as novas atividades permitem que ele experimente e mude de ideia. Se não gosta do resultado, faz tudo novamente. O envolvimento com cada melhoria faz parte da magia de ver o local ganhar uma nova vida.

Reforma e animais

Os ajustes implementados por André Marques começaram pela sede, que ganhou nova iluminação, móveis rústicos e uma nova área de convivência.