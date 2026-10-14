Ana Castela se irrita com internauta e dá invertida:“Você decide”

Por IG

Publicada em 14/10/2026 às 15h46

Ana Castela, de 22 anos, se envolveu em um atrito com uma internauta na noite desta segunda-feira (12). A cantora sertaneja não deixou passar uma publicação que a comparava a MC Mirella e aos músicos Caetano Veloso e Chico Buarque e respondeu à crítica com ironia.

“Me recuso a viver em um mundo onde Ana Castela e MC Mirella estão certas e Caetano Veloso e Chico Buarque estão errados”, escreveu a internauta. Sem deixar o comentário passar, a Boiadeira rebateu sem pensar duas vezes:

Como de costume, a resposta repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões. Enquanto alguns usuários demonstraram apoio à cantora, outros criticaram a postura dela.“Ela não deita”, escreveu um internauta. “A garota sabe dar uma patada exalando elegância”, comentou outra pessoa.

Ana Castela responde internauta nas redes sociais

Do outro lado, houve quem desaprovasse a reação da artista.“Ela deve ter se achado muito inteligente respondendo isso”, escreveu um usuário. “Uma decepção tão grande”, afirmou outro. “Quem tem Ana Castela como referência, pelo amor de Deus?”, questionou mais um.

Ana Castela já foi alvo de críticas por posicionamento político

A repercussão da resposta acontece em meio a questionamentos sobre o posicionamento político da cantora. Em agosto, Ana apareceu em uma foto ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), durante a Festa do Peão de Barretos.

Na imagem, os dois fizeram um gesto com as mãos que remete ao número 22, associado ao Partido Liberal e à candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência.