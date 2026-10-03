Jovem é agredido em distribuidora de bebidas na zona Leste

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 03/10/2026 às 10h41

A Polícia Civil deverá investigar as circunstâncias de uma agressão sofrida por um jovem de 22 anos em uma distribuidora de bebidas localizada na Rua Petrolina, no bairro Mariana, zona Leste de Porto Velho. O caso ocorreu na madrugada deste sábado (03).

Antes do encaminhamento para investigação, a Polícia Militar esteve envolvida no atendimento da ocorrência e reuniu as primeiras informações para o registro do boletim.

A vítima foi socorrida após sofrer diversas pancadas na cabeça durante uma confusão. As informações disponíveis sobre o episódio são preliminares.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou os primeiros atendimentos ainda no local. Depois de ser estabilizado, o jovem foi levado à Policlínica José Adelino, onde recebeu atendimento médico.

A apuração ficará sob responsabilidade da Polícia Civil, que deverá instaurar procedimento para esclarecer a autoria, a dinâmica e a motivação do caso.