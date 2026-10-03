Ieda Chaves encerra campanha em Porto Velho e agradece apoio na reta final

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), candidata à reeleição, finaliza neste sábado (3) a sua campanha eleitoral em Rondônia. A capital, seu reduto político, concentrou as agendas finais, com encontros com eleitores, apoiadores e lideranças que acompanharam a candidatura desde o início da caminhada.
A reta final foi marcada pelo contato direto com a população. Em ruas, comércios e residências, a parlamentar ouviu pedidos, recebeu relatos e conversou sobre o trabalho realizado no mandato. Para ela, o que ficou desses dias foi a força do encontro pessoal. "Chegar à reta final e olhar ao redor é perceber que essa caminhada nunca foi feita sozinha", afirmou.
Os últimos dias de agenda reuniram despedidas que a candidata descreveu como marcantes. Segundo ela, os gestos de carinho recebidos ao longo do percurso renovaram a disposição para o encerramento da disputa. "Foram dias de encontros, abraços, conversas e, acima de tudo, de muita esperança", declarou.
Agradecimento
Ao fazer o balanço da campanha, Ieda Chaves dirigiu o agradecimento a quem abriu caminho durante os meses de percurso pelo estado. "Quero agradecer a cada pessoa que caminhou ao nosso lado, que abriu as portas, estendeu a mão e acreditou que podemos construir dias melhores para as pessoas e para Rondônia", disse.
Marcas
A campanha se encerrou com o tom de gratidão que marcou as agendas anteriores, do Ponta do Abunã ao interior do estado. "Seguimos juntos, com fé, coragem e o coração cheio de gratidão", completou a candidata, que aguarda o resultado das eleições deste domingo (4).
Serviço
Para conhecer suas ações durante os últimos quase quatro anos como parlamentar, basta acessar o site www.iedachaves.com e nas redes sociais www.instagram.com/iedachaves.
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