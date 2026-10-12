Homens se passam por policiais e executam casal em Alvorada do Oeste

Por rondoniatual.com

Publicada em 12/10/2026 às 09h15

Um ataque a tiros dentro de uma residência terminou com a morte de Jaqueline, grávida de aproximadamente quatro meses, e Alessandro, na madrugada deste domingo (11), na Avenida 9 de Julho, em Alvorada do Oeste. Dois homens armados invadiram o imóvel e efetuaram diversos disparos.

Segundo informações apuradas inicialmente, os criminosos teriam se passado por policiais ao anunciar a chegada à residência. O marido de Jaqueline, Anderson , abriu a porta e foi surpreendido pelos invasores, que começaram a atirar em sua direção. Ele conseguiu fugir pelos fundos do imóvel e se esconder em uma área de pastagem próxima. Durante a fuga, os suspeitos teriam efetuado cerca de três disparos contra ele.

Após a fuga de Anderson, os criminosos renderam Jaqueline, Alessandro e a mãe da jovem. Conforme o relato da mulher, os invasores questionaram se as pessoas presentes tinham ligação com a facção criminosa PCC. Em seguida, após uma suposta ordem recebida por telefone, os homens atiraram contra Jaqueline e Alessandro.

As duas vítimas foram encontradas sem vida dentro da residência. Jaqueline apresentava ferimentos na cabeça e no abdômen, enquanto Alessandro foi atingido na região da cabeça. Uma equipe de saúde confirmou as mortes no local.

Uma criança de apenas quatro anos, filha de Jaqueline, também estava na casa durante o ataque, mas não ficou ferida. A mãe da jovem sobreviveu e precisou ser encaminhada ao hospital devido ao forte abalo emocional.

A perícia encontrou aproximadamente 12 cápsulas de munição calibre 9 milímetros no imóvel. Imagens de uma gravação feita por uma moradora das proximidades mostram dois indivíduos aparentemente armados em frente à residência e foram entregues às autoridades para auxiliar na identificação dos suspeitos.

Após os disparos, os dois homens teriam fugido em uma motocicleta, seguidos por um carro escuro, em direção a Nova Brasilândia d’Oeste. Até o momento, a motivação do crime não foi confirmada. A Polícia Civil investiga o caso para identificar os responsáveis e esclarecer as circunstâncias do duplo homicídio.