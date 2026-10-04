Homem é esfaqueado no peito pela esposa durante discussão

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 04/10/2026 às 13h20

Um homem de 26 anos precisou ser levado às pressas para o Centro Cirúrgico do Hospital Regional de Vilhena após ser atingido por uma facada na região do peito, durante uma ocorrência registrada na tarde deste sábado, 3 de outubro, no bairro Barão de Melgaço 3, em Vilhena.

De acordo com as informações apuradas sobre o caso, o rapaz sofreu uma perfuração profunda provocada por uma arma branca, atingindo a região próxima ao coração. Apesar da gravidade do ferimento, o órgão não teria sido atingido, o que permitiu que a vítima sobrevivesse ao ataque.

Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada e realizou os primeiros atendimentos ainda no local.

Após ser estabilizado, o homem foi encaminhado ao Hospital Regional de Vilhena, onde passou por avaliação médica e precisou ser levado ao Centro Cirúrgico para receber atendimento especializado.

Segundo relatos obtidos inicialmente, a agressão teria ocorrido durante uma discussão entre a vítima e sua esposa. Informações preliminares apontam ainda que desentendimentos entre o casal já teriam ocorrido anteriormente, inclusive com relatos de episódios de agressões e acionamentos das forças de segurança por parte de vizinhos.

A motivação exata da tentativa de homicídio ainda deverá ser esclarecida durante as investigações. Uma das versões levantadas inicialmente aponta que o conflito teria começado após uma discussão relacionada ao consumo de bebidas alcoólicas, mas essa informação ainda deverá ser oficialmente apurada.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e realizou os procedimentos cabíveis. O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena e deverá ser investigado pela Polícia Civil, que ficará responsável por esclarecer as circunstâncias da agressão e identificar as responsabilidades pelo crime.