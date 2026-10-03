Homem é encontrado morto a facadas dentro de casa em Rolim de Moura

Por Rondonianews.com

Publicada em 03/10/2026 às 09h15

Rolim de Moura, RO — Um homem de 55 anos, identificado como Paulo, foi encontrado morto dentro da própria residência, localizada na Avenida Santos Dumont, no bairro Cidade Alta, em Rolim de Moura (RO), durante a madrugada desta sexta-feira (2).

De acordo com as informações iniciais, a vítima foi localizada sem vida na sala da residência e apresentava diversas perfurações provocadas por arma branca, principalmente na região do tórax e das costas. Também havia um grave ferimento na região do pescoço.

Sobre o corpo, os policiais encontraram um bilhete com uma mensagem atribuída ao possível autor do crime, na qual estava escrito: “Motivo da morte: assediado criança, Jack safado”. O conteúdo do bilhete será analisado pelas autoridades e, neste momento, não há confirmação de que a mensagem corresponda à verdadeira motivação do homicídio.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao endereço para atender a ocorrência e preservar o local. Na sequência, equipes da Polícia Científica realizaram os trabalhos periciais, coletando possíveis vestígios que possam contribuir para a elucidação do caso.

O corpo foi encaminhado para os procedimentos legais.

As circunstâncias do crime, a autoria e a possível motivação ainda deverão ser esclarecidas pelas autoridades responsáveis pela investigação.