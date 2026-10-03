Homem é assassinado a tiros dentro de caminhonete em Ariquemes

Por rondoniatual.com

Publicada em 03/10/2026 às 09h00

O homem assassinado na tarde desta sexta-feira (2), em Ariquemes (RO), foi identificado como Fábio, conhecido popularmente como Fabinho.

A vítima estava dentro de uma Toyota Hilux branca, na Travessa Democratas, no Setor Institucional, quando foi atingida por pelo menos sete disparos de arma de fogo.

A Polícia Militar e a Perícia Técnica estão no local realizando os levantamentos iniciais. A dinâmica do crime, a motivação e a autoria ainda serão investigadas.