Gazin Porto Velho vence Itapuense e se garante na final com o Sport Genus

Na tarde deste sábado, o Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa recebeu a segunda partida da semifinal do Rondoniense Feminino Sub-17, as meninas do Gazin Porto Velho e da Desportiva Itapuense entraram em campo em busca da classificação pra final diante do Sport Genus, que eliminou no Tênis Clube nos pênaltis após empate de 2 a 2.
Logo nos primeiros minutos as meninas do Gazin Porto Velho fizeram valer o favoritismo, aos dois minutos Manu pegou de primeira na entrada da área e bateu cruzado abrindo o placar, Gazin Porto Velho 1 Desportiva Itapuense 0. Aos 23 minutos Manu ampliou a vantagem numa cobrança de pênalti, não deu chances de defesa, Locomotiva 2 a 0. O terceiro gol não demorou, aos 24 minutos a bola sobrou na entrada da área para Geovana decretar números finais no primeiro tempo. Gazin Porto Velho 3 Desportiva Itapuense 0.
Na segunda etapa, a partida começou com jogadas duras e muito disputadas, mas com domínio do foi criando boas jogadas até que aos 14 minutos Emily bateu de primeira de fora da área marcando um belo gol, Gazin Porto Velho 4 Desportiva Itapuense 0. Aos 23 minutos Aldfenira em bela jogada individual, ganhou da defesa e bateu de fora da área, descontando para a Itapuense com um belo gol. Aos 26 minutos a Locomotiva marcou mais um, Manu foi pra cobrança e marcou o terceiro, Manu com hat trick na semifinal. Gazin Porto Velho 5 Itapuense 1. Na sequência mais um gol, o segundo da Itapuense e da Aldfenira marcando outro belo gol.
Nos acréscimos, aos 31 minutos o Gazin Porto Velho marcou o sexto gol numa cobrança de falta e aos 35 a Itapuense chegou ao terceiro gol. Final no CDF Heitor Costa, Gazin Porto Velho 6 x 3 Desportiva Itapuense. Com a vitória o Gazin Porto Velho decidi o título do campeonato no próximo final de semana.
Foto: replay/midiaesportiva
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