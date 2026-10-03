Força das ruas: Jean Oliveira e Márcia Oliveira mobilizam Zona da Mata com mega carreatas

Por Paulo Ricardo

Publicada em 03/10/2026 às 16h50

A Zona da Mata foi tomada por uma verdadeira onda de mobilização. Mega carreatas lideradas pelo candidato a deputado estadual, Jean Oliveira, e pela candidata a deputada federal, Márcia Oliveira, percorreram municípios da região, levando às ruas milhares de apoiadores e colocando em evidência uma trajetória construída sobre experiência, trabalho e investimentos destinados a áreas estratégicas para o desenvolvimento dos municípios.

Realizada durante toda manhã deste sábado (3), a grande onda de veículos começou por Alta Floresta d’Oeste, onde a mobilização ganhou força e colocou em destaque a trajetória de Jean Oliveira, que busca o quinto mandato. Ao lado dele, Márcia Oliveira também ampliou sua presença na região, apresentando uma trajetória ligada ao trabalho social e às ações voltadas à população.

História de trabalho

Em Alta Floresta, a mobilização foi acompanhada pela apresentação dos investimentos destinados ao município. Os recursos em emendas parlamentares contemplaram diferentes setores e demandas da população.

A carreata seguiu pelas ruas de Alto Alegre dos Parecis e, posteriormente, chegou a Santa Luzia d’Oeste, mantendo o ritmo da mobilização e levando a onda de veículos para diferentes municípios da Zona da Mata.

“A força que encontramos nas ruas não está apenas no tamanho das carreatas, mas na história que construímos em cada município. A Zona da Mata conhece nossa trajetória e é essa história, construída ao lado da população, que nos trouxe até aqui”, afirmou Jean Oliveira.

E a mobilização não parou. Depois de Alta Floresta d’Oeste, Alto Alegre dos Parecis e Santa Luzia d’Oeste, a sequência de carreatas também percorreu as principais ruas de Rolim de Moura, ampliando a mobilização e reforçando a presença dos candidatos em uma das principais cidades da Zona da Mata.

Ao final, ficou a imagem de uma Zona da Mata mobilizada, com ruas tomadas por veículos e manifestações da população. As mega carreatas encerraram uma sequência de atos que levou aos municípios a mensagem de resultados apresentados à região destacando recursos destinados para a educação, infraestrutura, saúde, segurança, assistência social e outras áreas essenciais.

Fotos: Magno Imajo