Eleições 2026: menos de 24 horas para mais um dia histórico na política do País

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 03/10/2026 às 10h50

O 4 de outubro deste ano é um diferencial em relação aos demais. O eleitor brasileiro terá a oportunidade de reeleger ou eleger o presidente da República, governadores e respectivos vices; preencher duas das três vagas ao Senado de cada Estado e do Distrito Federal (Brasília); e escolher os integrantes da Câmara Federal (Rondônia tem oito cadeiras) e das Assembleias Legislativas.

É importante destacar que não teremos eleições para prefeito (e vice) e vereadores. As eleições municipais foram realizadas em 2024, e os vencedores ocupam os cargos desde janeiro de 2025, para um mandato de 4 anos.

As eleições gerais têm muito a ver com o futuro do País. O eleitor tem que se conscientizar de que, na sala de votação, terá que realizar seis operações para poder reeleger ou eleger os candidatos aos diversos cargos que estão em disputa.

O primeiro voto é para deputado federal. O eleitor terá que digitar 4 números e apertar a tecla “confirma”. O segundo é para deputado estadual: cinco números e novamente “confirma”. Na sequência, serão os dois nomes ao Senado e, após digitar o número de cada candidato, será necessário acionar o “confirma”. Em seguida, governador e presidente da República, sempre com o “confirma” após a digitação do número.

Como são muitas operações, normalmente realizadas em um ambiente de tensão na cabine de votação, porque teremos sempre uma fila enorme de pessoas apreensivas para votar, é necessário que o eleitor tenha calma e faça as operações com o máximo de cuidado, sem pressa, mas com objetividade.

Caso ocorra erro na hora de digitar, aperte a tecla “corrige” e refaça a operação, sempre concluindo com o “confirma”.

A votação em Rondônia terá início às 7 horas, devido ao fuso horário, uma hora antes de Brasília. O encerramento será uma hora antes, às 16 horas. Caso haja pessoas na fila, a urna só será fechada após todos votarem.

A sugestão é que o eleitor faça uma “colinha” do seu plano de votação, para que não tenha dificuldades diante da urna eletrônica.

Caso tenha extraviado o título de eleitor, poderá votar utilizando o e-Título, desde que tenha foto; identidade social; Carteira de Identidade (RG); passaporte; carteira de categoria profissional reconhecida por lei; Carteira de Trabalho (não pode ser a digital); Certificado de Reservista; ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O eleitor deve ser criterioso ao votar. O voto é uma procuração em branco que o eleitor concede ao político para os próximos 4 anos. Seja criterioso ao escolher os candidatos, pois o futuro do País para os próximos 4 anos está nas ações e atitudes dos políticos que estaremos reelegendo ou elegendo no domingo.

Não comercialize seu voto. Analise os nomes que estão concorrendo e faça sua escolha. Vote com consciência e no político que tenha um passado decente, uma pessoa identificada com as necessidades da população. Não vote em corrupto.

O voto é a arma da população para buscar melhorias na qualidade de vida, com disponibilidade de empregos, além de saúde e educação, que são fundamentais para a maioria da população.

Saiba onde votar acessando o endereço eletrônico: https://www.tse.jus.br/servicos-eleitorais/autoatendimento-eleitoral#/