Corrida para a Câmara Federal: Nova pesquisa em Rondônia aponta os oito nomes mais bem colocados

Por Brasil Dados

Publicada em 03/10/2026 às 18h41

A corrida por uma vaga na Cãmara Federal para as eleições de 2026 começa a ganhar contornos definidos. É o que revela o mais recente levantamento de intenção de voto realizado pela Brasil Dados, que mapeou o cenário político estadual e trouxe o panorama atual da preferência dos eleitores rondonienses para o parlamento estadual.

Com a proximidade do pleito, os bastidores fervem e lideranças políticas de diversas regiões do estado aparecem pontuando nas listas de lembrança do eleitorado. Entre os 40 nomes testados no cenário estimulado, a pesquisa destaca nominalmente os candidatos mais bem colocados na preferência da amostra total de votantes.

Abaixo, confira a relação dos oito nomes que lideram as intenções de voto para deputado estadual nesta rodada da pesquisa:

Lucio Mosquini — 5,00%

Pastor Evanildo — 4,00%

Joliane Fúria — 3,70%

Maurício Carvalho — 3,30%

Coronel Chrisostomo — 3,00%

Jaime Gazola — 2,50%

Jesualdo Pires — 2,20%

Rafael Fera — 2,00%

O levantamento também aponta um índice expressivo de eleitores que ainda se mantêm indecisos ou que declararam voto em branco ou nulo, somando 49,50% do total de entrevistados, o que demonstra que o cenário ainda é fluido e aberto a mudanças significativas à medida que a campanha avançar e as propostas forem debatidas com a população.

Dados Técnicos da Pesquisa

Número de identificação: RO-05423/2026

Eleição: Eleições Gerais 2026

Data de registro: 27/09/2026

Data de divulgação: 03/10/2026

Período de realização da pesquisa: de 26/09/2026 a 30/09/2026

Cargo(s) pesquisado(s): Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual

Entrevistados: 1.000 eleitores

Valor da pesquisa: R$ 10.000,00 (realizada com recursos próprios)

Estatístico responsável: Luiz Gonzaga de Souza Dutra (Registro no CONRE: 6708)

Empresa contratada/Nome Fantasia: Brasil Dados Inteligência em Dados e Soluções e Pesquisas Ltda / Brasil Dados (CNPJ: 19812752000185)

Margem de erro: 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra

Nível de confiança: 95%

Metodologia: Pesquisa quantitativa realizada por meio de entrevistas pessoais com aplicação de questionário estruturado junto a uma amostra representativa do eleitorado (16 anos ou mais) e votante no Estado de Rondônia.