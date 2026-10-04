Candidatos votam em diferentes cidades de Rondônia e aguardam resultado das urnas neste domingo

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 04/10/2026 às 13h24

PORTO VELHO, RO - O domingo de votação mobilizou candidatos de diferentes disputas eleitorais em Rondônia. Neste dia 4 de outubro, postulantes ao Governo, Senado e Assembleia Legislativa, além de um candidato a vice-governador, compareceram às urnas em municípios como Porto Velho, Cacoal, Cerejeiras, Ariquemes, Cujubim, Vilhena e Ji-Paraná. Entre declarações de agradecimento, confiança e defesa da democracia, eles passaram a aguardar a apuração.

Candidato ao Governo de Rondônia pelo PSB, Samuel Costa votou na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dr. Oswaldo Piana, no bairro Nacional, zona Norte de Porto Velho. Depois de votar, agradeceu aos eleitores que acompanharam sua campanha e afirmou encerrar a disputa com a consciência tranquila.

“Combati o bom combate, guardei a fé e entreguei o meu melhor até o último instante”, declarou Samuel. O candidato disse ainda levar da campanha a gratidão pelas pessoas que ouviram suas propostas, apoiaram suas ideias e participaram da caminhada eleitoral. “Dei tudo de mim, com o coração aberto e a consciência tranquila de que fiz o meu melhor”, afirmou.

O candidato ao Governo de Rondônia Marcos Rogério (PL), da coligação Juntos por Rondônia, votou na manhã deste domingo (4), na Escola Aluízio Ferreira, em Ji-Paraná.

Marcos Rogério chegou ao local de votação por volta das 10h, acompanhado da esposa, Patrícia Rigotti, e registrou seu voto no primeiro turno das eleições 2026.

Após a votação, o candidato seguiu para Porto Velho, onde acompanhará a apuração dos votos.

Ao final da apuração, Marcos Rogério concederá entrevista coletiva à imprensa para comentar o resultado das eleições. A coletiva está prevista para as 18h, no Auditório da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, em Porto Velho.

Também candidato ao Governo, Adailton Fúria (PSD) votou acompanhado da família. As imagens registram Fúria chegando ao local de votação com a esposa e os dois filhos, entrando na seção, passando pela cabine e deixando o prédio após exercer o voto. O candidato usava adesivos de sua campanha durante a passagem pelo local.

Everton Leoni, candidato a vice-governador na chapa de Fúria, também registrou sua participação no primeiro turno. Em vídeo, Leoni aparece em frente ao local de votação, com movimentação de eleitores ao fundo, e fala após participar do processo eleitoral. O candidato a vice aguardava, a partir daí, o andamento da votação e a posterior apuração.

Na disputa pelo Senado, Acir Gurgacz registrou o voto e falou sobre o encerramento da campanha. Em sua manifestação, mencionou o local de votação, Marechal Rondon, e fez um balanço dos últimos cerca de 60 dias de campanha. Acir destacou o contato com a população, as conversas mantidas ao longo do período e a apresentação de propostas. Também avaliou positivamente o trabalho de organização e comunicação da campanha e a recepção que recebeu em Rondônia.

Na disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa, Wiveslando Neiva (PL) votou pela manhã na Escola Estadual Floriano Peixoto, em Cerejeiras. Ele estava acompanhado da esposa, Paola Neiva, e das filhas Carine e Camile. Criado no município, destacou o significado de votar na cidade onde construiu parte de sua trajetória.

“Este é um dia muito importante para a nossa democracia. Votei ao lado da minha família no município onde fui criado. Espero poder seguir trabalhando pelos municípios e pelas famílias de Rondônia, dando continuidade ao trabalho iniciado pelo deputado Ezequiel Neiva”, declarou Wiveslando. Depois da votação, permaneceu em Cerejeiras para acompanhar o restante do pleito e aguardar a apuração.

Em Porto Velho, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), candidata à reeleição, votou por volta das 10h na Escola Carmela Dutra, na Avenida Farquar, no bairro Arigolândia. Ela estava acompanhada do marido, Hildon Chaves, candidato ao Governo de Rondônia.

Ieda definiu a votação como um momento de exercício da cidadania e agradeceu às pessoas que acompanharam sua campanha. “Estamos muito felizes e muito agradecidos por todas as pessoas que caminharam e acreditaram no nosso trabalho”, afirmou. Segundo a candidata, a expectativa permaneceria até o encerramento da votação e a divulgação do resultado para a Assembleia Legislativa.

Em Ariquemes, o presidente da Assembleia Legislativa e candidato à reeleição Alex Redano votou na Escola Estadual Heitor Villa Lobos. Ele compareceu acompanhado da esposa, a prefeita Carla Redano, e dos filhos Guilherme e Ravi.

“Hoje é um dia muito importante para a democracia. Votei ao lado da minha família e agora é respeitar a vontade da população. Independentemente do resultado, meu compromisso com Rondônia continua”, declarou Redano. Após deixar a seção, permaneceu em Ariquemes acompanhando a movimentação eleitoral e aguardando a totalização.

Pedro Fernandes (PRD), também candidato à reeleição para deputado estadual, votou por volta das 10h na Escola Pequeno Príncipe, em Cujubim. Ele não concedeu entrevista ao deixar o local.

Em Vilhena, o deputado estadual Luizinho Goebel (PL) compareceu por volta das 10h30 à seção 239, instalada na Câmara Municipal. Candidato à reeleição, ele estava acompanhado da esposa, Isabela Padovani, e dos dois filhos. Goebel declarou confiança no resultado e busca o sexto mandato consecutivo na Assembleia Legislativa.

Na disputa pelo Senado, Sílvia Cristina votou por volta das 13h na Escola Estadual Marcos Bispo da Silva, no bairro BNH, em Ji-Paraná. Acompanhada do candidato a deputado estadual Marcelo Lemos, ela cumprimentou eleitores e afirmou estar pronta para representar Rondônia no Senado. “Exerci minha cidadania, fizemos uma campanha limpa e mostrando nosso trabalho e nosso compromisso de fazer mais por Rondônia. Que a vontade soberana do povo prevaleça e eu estou pronta e preparada par ser a senadora que vai trabalhar muito pela população”, declarou. A candidata acrescentou que Rondônia reconhece quem trabalha e disse esperar que as escolhas dos eleitores tragam mais benefícios e desenvolvimento para o Estado.

Os registros deste domingo mostram candidatos em diferentes pontos de Rondônia cumprindo a etapa final do primeiro turno. Depois de semanas de campanha, agendas e pedidos de voto, a atenção passa das ruas e locais de votação para a apuração que definirá os representantes escolhidos pelos eleitores rondonienses.