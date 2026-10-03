Candidata ao Senado Sílvia Cristina ganha mais ações na justiça contra mentiras

Por Assessoria

Publicada em 03/10/2026 às 10h52

A candidata ao Senado Sílvia Cristina ganhou mais ações na justiça contra mentiras espalhadas em redes sociais e em grupos de mensagens. Em quatro decisões nesta sexta-feira (02), os juízes auxiliares do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Rinaldo Forti e Kherson Maciel Gomes Soares determinaram a remoção de conteúdos mentirosos.

Em três das quatro publicações inverídicas, atribuíam, em redes sociais e em grupos de Whatsapp, que a candidata seria autora de um projeto que criminalizaria padres e pastores. As postagens deverão ser removidas, sob pena de multa diária de R$ 5 mil, podendo chegar a até R$ 30 mil, e os autores ainda devem responder criminalmente. Outra ação trata da remoção de um comentário atacando a honra de Sílvia Cristina.

Os magistrados definiram que, além da remoção dos conteúdos e de estipularem multa, as plataformas devem identificar os autores das contas em redes sociais e os titulares em linhas telefônicas, utilizadas para veicular mentiras e ataques em grupos de mensagens.

A determinação é que as empresas forneçam o nome completo, endereço e CPF das pessoas que espalharam mentiras, que irão responder criminalmente.