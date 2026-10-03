Brasil x Índia; Santos derrota São Paulo; Atletas de Rondônia são destaques no Karatê

Por João Rafael Costa

Publicada em 03/10/2026 às 08h50

Amistoso do Brasil em Calcutá e clássico São Paulo x Santos.

Seleção – Hoje (3) a Seleção Brasileira encerra sua Data FIFA, às 10h, em um duelo inédito contra a Índia. O confronto é no Estádio Salt Lake, em Calcutá, palco que virou notícia em dezembro após uma visita de Lionel Messi terminar em invasão de campo, arremesso de objetos e revolta de torcedores pela curta duração do evento.

Após empatar em 1 a 1 e vencer por 4 a 2 em dois jogos contra a Austrália, o time de Carlo Ancelotti busca fechar a turnê com mais uma vitória. Apesar do histórico recente de desorganização do local, a expectativa é de casa cheia para acompanhar os craques brasileiros na Ásia.

Brasileirão - São Paulo e Santos jogaram o San-São decisivo na sexta-feira (2, no Morumbis, em partida atrasada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor, comandado por Dorival Júnior, foi derrotado (1x2) com dois gos de Gabigol. Calleri contundido e Domingos Duarte, lesionado, foram baixas do time tricolor.

Do outro lado, o Peixe de Cuca vive fase iluminada, vindo de seis jogos invicto na 8ª posição. Sem Neymar e com Gabriel Bontempo na Seleção, o time ganha o retorno de Willian Arão. Agora soma mais três pontos e soma 41 ocupando a sétima colocação.



Tabelinha Rondoniense

Vitória na Fase Estadual da FEKIR e pódio Rondoniense no Pará.

FEKIR - A equipe Pequeno Dragão fez história ao conquistar o título da 9ª Copa Pequeno Dragão de Karatê Interestilos! Com mais de 50 competidores de Vilhena e apoio de núcleos de Rolim de Moura e Castanheiras, o time dominou a classificação geral do evento, que reuniu mais de 639 atletas em Rondônia.

Supervisionado pela FEKIR e CBKI, o torneio teve a Nakayama como vice e a Impacto Academia em terceiro. Além do troféu, a conquista celebra o empenho da equipe na formação de jovens talentos e na promoção de valores como disciplina, respeito e superação dentro do esporte rondoniense.

PAN - Rondônia fez bonito no Campeonato Pan-Americano de Karatê 2026, em Parauapebas (PA). Representando a UKIRO, os atletas do estado conquistaram quatro medalhas: um ouro, uma prata e dois bronzes.

O destaque foi Kendlly Sales, de Cabixi, campeã no Kumite e vice no Kata. Guilherme Guimarães, de Ariquemes, faturou dois bronzes, enquanto João Pedro Santos terminou em 6º no Kata. A Sensei Barbara Monteiro ainda representou o Estado na comissão de arbitragem. Após superarem 62 horas de viagem e estradas de chão, os caratecas provaram a força da arte marcial rondoniense.