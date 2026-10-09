Ana Castela reage a plano de jovem para se casar com ela

Por IG

Publicada em 09/10/2026 às 09h49

João Otávio Turatti, de 22 anos, está dando o que falar após criar um plano para se casar com Ana Castela. O jovem, estudante de Sistemas da Informação, está registrando sua jornada rumo ao coração da cantora, de 22 anos, nas redes sociais há cerca de 40 dias e já conseguiu chamar atenção dela.

A ideia surgiu quando ele voltava da academia e comentou com o cunhado que aquele seria o primeiro dia de seu plano para casar com Ana Catela. O familiar o incentivou a registrar sua jornada e transformá-la em conteúdo.

A estratégia deu certo e chamou a atenção da cantora, que comentou em algumas publicações de João. Em um dos primeiros vídeos, ela disparou em tom de brincadeira: "Lá vem". Em outra publicação, Ana Castela voltou a reagir: "Gente, quase um mês".

A brincadeira repercutiu na web e conquistou números significativos. Um dos vídeos ultrapassou as 150 mil visualizações, enquanto outro, no qual João brinca sobre conseguir o patrocínio para o futuro casamento, chegou a quase 270 mil.

João não segue um plano fixo para conquistar o coração de Ana Castela. A série mistura a rotina real do estudante com situações que ele consegue adaptar à brincadeira. Em meio à situações do dia a dia, ele consegue transformar acontecimentos cotidianos em novos capítulos da história.

"Como eu tenho uma vida paralela dentro do plano e eu trabalho pra caramba, tem muita coisa. Acaba que eu não consigo dedicar 100% ao plano de casar com a Castela. Então, muito [do conteúdo] é gravando o meu dia a dia", disse ele em entrevista ao G1.

Como parte de seu plano, João contou que pretende aprender a andar a cavalo e visitar um projeto de equoterapia. Segundo ele, a intenção é aproveitar a visibilidade conquistada para promover iniciativas que considera válidas, além de manter o tom leve e bem-humorado da série.

Apesar do sucesso do plano nas redes sociais, João garante que ainda pretende se casar com a cantora:"Ainda quero me casar com a Ana Castela, você pode ter certeza".

O estudante descreveu como seria o encontro perfeito com a artista. Para a ocasião, ele descarta restaurantes caros e imagina um momento romântico em uma fazenda, longe dos holofotes, com comida típica preparada no fogão a lenha.

E, se pudesse mandar uma mensagem direta para Ana Castela, o pedido seria simples: "Eu preciso de uma chance. É só isso".