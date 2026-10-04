Acompanhe em tempo real a apuração para o Senado Federal em Rondônia nas Eleições 2026

PORTO VELHO, RO - A apuração dos votos para o Senado Federal em Rondônia pode ser acompanhada em tempo real neste domingo (4), primeiro turno das Eleições 2026.
O Rondônia Dinâmica disponibilizou uma página específica para a disputa pelas vagas de Rondônia no Senado, permitindo acompanhar a evolução da contagem à medida que os votos forem totalizados.
A ferramenta apresenta informações atualizadas durante a apuração, incluindo o percentual de votos válidos e o avanço da totalização das seções eleitorais.
Os números exibidos no sistema têm como fonte o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e são atualizados conforme o processamento dos resultados avança ao longo deste domingo.
O acompanhamento é feito diretamente na página da reportagem, sem necessidade de deixar o site para consultar a evolução da disputa pelo Senado Federal em Rondônia.
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