Acompanhe em tempo real a apuração para o Senado Federal em Rondônia nas Eleições 2026

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 04/10/2026 às 16h26

PORTO VELHO, RO - A apuração dos votos para o Senado Federal em Rondônia pode ser acompanhada em tempo real neste domingo (4), primeiro turno das Eleições 2026.

O Rondônia Dinâmica disponibilizou uma página específica para a disputa pelas vagas de Rondônia no Senado, permitindo acompanhar a evolução da contagem à medida que os votos forem totalizados.

A ferramenta apresenta informações atualizadas durante a apuração, incluindo o percentual de votos válidos e o avanço da totalização das seções eleitorais.

Os números exibidos no sistema têm como fonte o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e são atualizados conforme o processamento dos resultados avança ao longo deste domingo.

O acompanhamento é feito diretamente na página da reportagem, sem necessidade de deixar o site para consultar a evolução da disputa pelo Senado Federal em Rondônia.