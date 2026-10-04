Acompanhe a apuração para deputado federal em Rondônia em tempo real

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 04/10/2026 às 16h30

PORTO VELHO, RO - A disputa pelas vagas de Rondônia na Câmara dos Deputados terá a apuração acompanhada em tempo real neste domingo (4), durante a contagem dos votos do primeiro turno das Eleições 2026.

Uma área específica foi disponibilizada pelo Rondônia Dinâmica para o acompanhamento da eleição para deputado federal, com atualização dos números conforme a Justiça Eleitoral realiza a totalização.

O painel permite acompanhar a evolução da votação e apresenta dados como percentual de votos válidos e andamento da contabilização das seções eleitorais.

As informações utilizadas pela ferramenta são provenientes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e serão atualizadas ao longo da apuração.

A página dedicada à eleição para deputado federal incorpora o sistema diretamente ao conteúdo, permitindo que o eleitor acompanhe os resultados sem precisar sair da reportagem.