O TEMPO E A TEMPERATURA: chuva atinge parte da Região Norte nesta terça-feira (8)

Por Viviane Bessa

Publicada em 08/09/2026 às 08h00

A terça-feira (8) será de muitas nuvens e chuva em diferentes áreas da Região Norte. As pancadas atingem principalmente Amazonas, Pará, Amapá, Rondônia e Tocantins, enquanto Roraima e Acre têm possibilidade de chuva isolada, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Tocantins, estão previstas pancadas de chuva e trovoadas isoladas, inclusive em Palmas. Na capital, os termômetros variam entre 24°C e 36°C.

No Pará, as pancadas de chuva ocorrem em diferentes pontos do estado. Em Belém, a temperatura fica entre 23°C e 35°C.

No Amapá, também há previsão de pancadas isoladas. Macapá registra mínima de 25°C e máxima de 33°C.

Em Roraima, a condição é de muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada. Em Boa Vista, as temperaturas variam de 26°C a 35°C.

No Amazonas, as pancadas de chuva atingem diferentes áreas do estado. Manaus terá mínima de 26°C e máxima de 36°C.

Em Rondônia, o tempo permanece com muitas nuvens e pancadas isoladas. Porto Velho registra temperaturas entre 23°C e 33°C.

No Acre, há possibilidade de chuva isolada ao longo do dia. Em Rio Branco, a mínima será de 20°C e a máxima de 36°C.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).