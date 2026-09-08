Por Assessoria

Publicada em 08/09/2026 às 08h10

A candidata ao Senado Mariana Carvalho (Republicanos) apresentou, durante entrevista à rádio CBN, nesta segunda-feira (7), as principais pautas que pretende defender no Senado. Saúde, segurança para as mulheres, pavimentação da BR-319, segurança pública, produção rural, energia elétrica e pedágios estiveram entre os assuntos abordados.

Na saúde, Mariana voltou a citar os R$ 100 milhões destinados ao projeto do novo hospital de urgência e emergência de Rondônia e defendeu que o recurso seja efetivamente utilizado no estado. Também falou sobre a superlotação do Hospital João Paulo II e a necessidade de fortalecer UPAs, UBSs e a atenção básica. “Precisamos fazer esse projeto do Novo Hospital de Urgência e Emergência sair do papel. No Senado, saúde é a minha prioridade”, afirmou.

A candidata defendeu ainda penas mais duras nos crimes contra mulher, investimentos em tecnologia e fortalecimento da segurança nas fronteiras. Também colocou entre suas prioridades a pavimentação da BR-319 e a discussão sobre o custo da energia elétrica e dos pedágios para a população rondoniense.

No setor produtivo, Mariana falou sobre segurança jurídica, tecnologia e melhores estradas para o escoamento da produção, além de defender maior valorização dos produtos do estado. “Rondônia produz café, frango, chocolate, leite e tantos outros produtos de qualidade, mas boa parte dessa produção não chega à mesa dos próprios rondonienses. Muitas vezes, o que é produzido aqui sai do estado e volta mais caro para o nosso consumidor.”, declarou.

Ao longo da entrevista, Mariana relacionou essas pautas à experiência dos dois mandatos que exerceu como deputada federal por Rondônia, entre 2015 e 2023.

“Serei a mesma voz que fui enquanto deputada federal. Durante o período em que estive em Brasília, o meu compromisso foi cumprido. Quero que a população sinta orgulho do meu trabalho como senadora, assim como se orgulhou do meu trabalho como Deputada.”, concluiu.

Ao longo da entrevista, Mariana amarrou cada pauta à experiência dos dois mandatos na Câmara, entre 2015 e 2023, quando destinou recursos e entregas aos 52 municípios do estado.

"Serei a mesma voz que fui enquanto deputada federal. Durante o período em que estive em Brasília, o meu compromisso foi cumprido. Quero que a população sinta orgulho do meu trabalho como senadora, assim como se orgulhou do meu trabalho como deputada", concluiu Mariana Carvalho.