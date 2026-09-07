Sílvia Cristina diz que não responderá ataques:

Por Assessoria

Publicada em 07/09/2026 às 16h23

PORTO VELHO, RO - A candidata ao Senado Sílvia Cristina divulgou nas redes sociais um vídeo em que contrapõe os ataques recebidos durante a campanha ao trabalho realizado ao longo de seu mandato. A gravação reúne referências a ações na saúde, agricultura familiar e infraestrutura e menciona recursos superiores a meio bilhão de reais destinados a Rondônia.

A mensagem que acompanha a publicação resume o tom adotado: “Ataque não constrói hospital, não faz cirurgia e nem reabilita ninguém”. A partir dessa ideia, o vídeo apresenta situações ligadas ao acesso da população a diagnóstico, tratamento, reabilitação e outros serviços.

A abertura aborda as dificuldades enfrentadas por rondonienses que precisavam se deslocar para buscar atendimento, principalmente na área da saúde.

“Por muitos anos, o rondoniense precisou passar horas dentro de um ônibus para buscar um diagnóstico precoce de câncer. Por muitos anos, muita gente deixou de enxergar o sorriso da própria família. Outros deixaram de ouvir o choro dos seus netos e muitos permaneceram presos a uma cama esperando por reabilitação, por uma prótese, por uma cadeira que devolvesse sua liberdade.”

O relato é seguido pela defesa da continuidade desse trabalho no Senado, associando a decisão de seguir na vida pública às necessidades apresentadas ao longo da gravação.

“Durante muito tempo as necessidades do nosso povo foram ficando para depois, depois e depois e foi principalmente por essas pessoas que eu decidi trabalhar e vou continuar trabalhando no Senado. E nenhum ataque contra mim é maior do que as necessidades do nosso povo.”

Casos individuais aparecem em seguida para representar diferentes demandas. Dona Geralda, de Pimenta Bueno, é mencionada em relação ao diagnóstico de câncer. Seu José, de Nova Mamoré, é citado ao tratar da espera por atendimento para voltar a enxergar.

“A dona Geralda, lá de Pimenta Bueno, não pode ficar sem diagnóstico do câncer. O seu José, de Nova Mamoré, não pode voltar para a fila esperando anos para enxergar.”

O vídeo também passa pela agricultura familiar. Robson é citado ao abordar a necessidade de incentivo para a manutenção do sustento da família.

“O Robson não pode deixar sem incentivo para conseguir o sustento da sua família através da agricultura familiar.”

Na sequência, a gravação menciona apoio destinado a famílias que precisam de atendimento e assistência. Dona Cleide aparece como exemplo ao ser relacionada à necessidade de um local onde possa deixar o filho.

A campanha eleitoral volta ao centro da fala quando os ataques são novamente mencionados. Nesse trecho, Sílvia relaciona o tempo dedicado às disputas políticas ao atendimento das demandas da população.

“E eu não posso admitir que ninguém perca atendimento porque decidiram perder o seu tempo me atacando. Podem tirar meu tempo de TV e continuar com os ataques mentirosos. Mas o trabalho está na memória do nosso povo.”

A partir daí, a gravação enumera resultados atribuídos ao mandato. Entre eles estão quatro hospitais, ações de prevenção e diagnóstico do câncer, apoio às pessoas do campo, investimentos em infraestrutura nos 52 municípios e recursos destinados ao estado.

“Foi durante o nosso mandato que colocamos de pé quatro hospitais. Levamos prevenção e diagnóstico do câncer para mais perto das famílias, apoiamos as pessoas do campo, investimos na infraestrutura dos 52 municípios e trouxemos mais de meio bilhão de reais para Rondônia.”

As cirurgias de catarata também são destacadas entre as ações apresentadas. Segundo o conteúdo divulgado, milhares de rondonienses recuperaram a visão por meio desses procedimentos.

“Foi durante o nosso mandato que milhares de rondonienses voltaram a enxergar por meio das nossas cirurgias de catarata. E tantas pessoas recuperaram liberdade, independência e dignidade.”

Na reta final, o discurso retorna à forma como a candidata pretende conduzir a campanha. A proposta apresentada é manter o foco nas necessidades da população em vez de responder às críticas no mesmo tom.

“É disso que a política precisa tratar, de problemas reais, de pessoas reais, da vida real. Por isso, eu não vou responder ataque com ataque. Não vou trocar trabalho por briga. Porque ter um mandato só faz sentido se for para transformar a vida do nosso povo.”

O encerramento reforça essa mensagem: “Menos ataque, mais resultado, mais trabalho, mais cuidado. Porque Rondônia não pode ficar para depois.”