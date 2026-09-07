“Vamos fazer o mandato da inclusão!”, afirma Carlos Magno, em visita ao Cone Sul

Por Assessoria

Publicada em 07/09/2026 às 15h46

PORTO VELHO – De Guajará-Mirim, na porção noroeste de Rondônia, a Cabixi, no extremo sul de Rondônia, o candidato a deputado estadual Carlos Magno 77 777 (Solidariedade) vai levando sua mensagem aos que ainda não conhecem, reforçando seu compromisso com os amigos e simpatizantes e também com aqueles que só o conheciam de nome, ou de ouvir falar.

Depois de uma semana participando de reuniões, visitas e eventos na região de Nova Mamoré e Guajará-Mirim, incluindo aldeias indígenas e comunidades tradicionais das reservas extrativistas, Carlos Magno fez uma rápida passagem em Porto Velho, no sábado, e, no domingo, subiu para o Cone Sul do Estado, onde deve passar a semana mantendo contato com os amigos e participando de reuniões espontâneas que a própria comunidade organiza, como aconteceu neste domingo à tarde, na residência do casal Virginia Alves e Joaquim Gonçalves, em Cabixi.

No encontro, Carlos Magno destacou a importância de se fazer presente nos municípios e conhecer de perto a realidade de cada região. “Na verdade, a gente já conhece estas regiões e tenho feito estas visitas para rever os amigos e também para reafirmar meu compromisso com as melhorias que essas regiões necessitam”, enfatiza Carlos Magno.

Com 45 anos de vida pública, tendo sido eleito para cargos no Executivo e no legislativo e de ter exercido funções de assumindo cargo secretários em vários municípios, Carlos Magno diz que sua maratona de visitas pelo estado antecipa seu mote de campanha, de que Rondônia deve se desenvolver sem deixar ninguém para trás.

“Vamos fazer o mandato da inclusão!”, pontua Carlos Magno.