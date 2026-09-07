Festival das Nações 2026 começa no Porto Velho Shopping com programação até 13 de setembro

Por Assessoria

Publicada em 07/09/2026 às 13h50

O estacionamento do Porto Velho Shopping recebe, entre os dias 8 e 13 de setembro, a edição 2026 do Festival das Nações. A programação será realizada diariamente, das 19h às 22h.

A iniciativa propõe uma semana de atividades voltadas ao contato com diferentes culturas, sabores e encontros. De acordo com a divulgação do evento, a participação do público também integra o propósito de apoiar ações que buscam alcançar pessoas e fortalecer missões.

A edição deste ano tem como mensagem “Servindo pessoas e alcançando nações”, reforçando a proposta apresentada pela organização para o festival.

O Festival das Nações 2026 é realizado pela ABRAÇA e conta com apoio da Igreja Às Nações.