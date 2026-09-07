Fátima Cleide destaca Transposição e atuação em defesa de servidores e aposentados de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 07/09/2026 às 14h27

A atuação relacionada à Transposição dos servidores do antigo Território de Rondônia foi destacada por Fátima Cleide em publicação divulgada nas redes sociais. O texto relembra que, durante o período em que exerceu o mandato de senadora, ela foi autora da proposta que deu origem à Emenda Constitucional nº 60/2009.

Na publicação, a Transposição é apresentada como uma conquista para os servidores do antigo Território de Rondônia e inserida entre as iniciativas associadas à defesa de trabalhadores e aposentados.

Outro ponto mencionado foi a atuação pelo reconhecimento previdenciário das donas de casa. Também foi citada a defesa dos direitos dos soldados da borracha, incluindo a reivindicação pelo pagamento de 13º salário aos beneficiários.

Ao abordar essas iniciativas, a publicação relaciona a trajetória de Fátima Cleide à defesa de direitos, dignidade e reconhecimento de pessoas que trabalharam e contribuíram para Rondônia.

O texto afirma ainda que compromisso com o estado deve ser demonstrado por meio de trabalho e defesa de direitos. Ao final, a publicação reforça a mensagem de respeito e reconhecimento aos trabalhadores de Rondônia e apresenta Fátima Cleide com o número 13133, acompanhado da expressão “experiência e compromisso com Rondônia”.