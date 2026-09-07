Disputa pela reeleição na Ale-RO será ferrenha, sucesso leilão em favor do Hospital de Amor, expectativa pelos futuros debates é enorme

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 07/09/2026 às 14h10

Feriadão – Apesar de o feriado nacional de hoje, 7 de Setembro, data da Independência do Brasil, a movimentação em torno das eleições gerais de outubro é enorme na capital e no interior. Conforme os dias vão passando a tensão aumenta, não somente entre os candidatos, mas também junto aos candidatos, assessores e pessoas que estão integradas ao processo eleitoral. Os candidatos a cargos majoritários, no caso presidente da República e governadores, caso não se elejam ou reelejam no primeiro turno, ainda terão chance em razão do segundo turno. Quem não somar 50% mais um voto válido, vai para o segundo turno, mesmo que seja candidato único, que só será considerado reeleito ou eleito no segundo turno, não importando o número de votos no primeiro. Mas a mobilização é enorme em todo o Estado, principalmente dos 21 deputados estaduais que querem um novo mandato, missão que não será das mais fáceis.

Reeleição – A reeleição é mais difícil que a eleição. Geralmente quando o político disputa o primeiro mandato ele só tem fatos positivos para expor, prometem mundos e fundos. Na reeleição a cobrança é maior e, como nem todos tem um currículo político positivo, tudo fica mais difícil. Há quem aposte que cerca de 60% dos deputados estaduais conseguirão um novo mandato. Dos 24 atuais, dois estão disputando cargos eletivos de vice e um está inelegível. Os demais estão em campo em busca dos votos e, como nem todos tem uma folha de serviços positivas o poder aquisitivo, o financeiro, falam mais alto. E realmente é possível notar nas duas primeiras semanas de campanha que a “compra de votos”, que é um crime eleitoral está sendo praticada de forma até explicita. Com certeza que a prática deverá aumentar com a proximidade das eleições e teremos intervenções da Justiça Eleitoral. Os propineiros que se cuidem...

Leilão – O leilão realizado no domingo (6) em favor do Hospital de Amor, especializado no tratamento de câncer foi um sucesso. O evento ocorreu na Vila Samuel, em Cadeias do Jamari. O Casal de Galizé de Ouro, que é conhecido como “Lampião e Maria Bonita” foi arrematado por R$ 30 mil pela Família Rossi e amigos. Também foi leiloado o Boi de Ouro no valor de R$ 58 mil. A arrecadação parcial do leilão foi R$ 345 mil o que demonstra o espírito comunitário dos participantes, que marcam presença em todos os eventos beneficentes de apoio ao Hospital de Amor. A organização do evento foi da Associação Direito de Viver que não mede esforços para promoções, que visam arrecadar recursos para uma causa tão nobre como a lutar contra a doença. Estão de parabéns o presidente do leilão, Geraldo Sem Medo e o coordenador, João Leandro

Senado – Rondônia tem nove candidatos às duas vagas ao Senado. Os senadores Marcos Rogério e Confúcio Moura, presidentes regionais do PL e MDB, respectivamente não estão na disputa. Confúcio optou pelo retorno à vida privada (ele é médico) e Marcos Rogério concorre à sucessão estadual. Quem acompanha o noticiário político estadual nota que a deputada federal Sílvia Cristina, que o ex-senador Acir Gurgacz, presidentes regionais do PP e PDT estão promovendo campanhas-monstras com encontros, reuniões, visitas, entrevistas na capital e no interior. Se depender de trabalho em busca dos votos, Acir e Sílvia dão exemplos, que a luta por cargos eletivos não é tarefa das mais fáceis, mesmo no período atual, quando a força da tecnologia facilita muitas coisas. Menos o contato pessoal, o aperto de mão, o abraço, o olho no olho. Ambos estão batalhando bem mais que os candidatos majoritários, que buscam o cargo de governador. Mas temos, ainda, mais de 4 semanas de campanha.

Debate – Admitem ou não os debates políticos nas TVs têm influência significativa no processo político-eleitoral, principalmente para os cargos majoritários. Em Rondônia já tivemos debates que tiveram efeitos os mais diversos no segmento. Basta acompanhar as pesquisas que foram realizadas antes e depois dos embates dos candidatos. Até dia 1º de outubro é o prazo máximo para os debates e certamente terão enorme influência sobre o eleitorado, inclusive sobre aqueles que não querem “perder o voto”, e optam pelos que mais se destacam e se apresentam em melhores condições nas pesquisas. Sites e TVs estão realizando debates, ao vivo, e, até o final do mês e eles serão fundamentais para o futuro de os candidatos. Quem não conseguir um bom desempenho dificilmente terá condições de brigar diretamente para se eleger governador. Outro item importante. Com certeza não teremos governador no primeiro turno. Quem tem condições de chegar ao segundo, deve negociar o apoio no segundo, já.

Respigo

Enquanto em Rondônia a temperatura chega a sensação térmica de 40 graus, nos Estados do Sul (Santa Catarina e Rio Grande), principalmente, tem chovido muito nos últimos dias e, na noite/madrugada/manhã de domingo (6) para segunda-feira os termômetros marcavam 4 graus. Pinguim estava batendo o queixo +++ A Polícia Militar (PM) apreendeu em Vilhena, na última semana, armas e munições transportados com outras cargas em um caminhão. Foram apreendidas nove armas de fogo, inclusive rifle, carregadores, acessórios e 646 munições de vários calibres +++ A BR 364, principal rodovia federal que corta o Estado é realmente um corredor de ilegalidades. Diariamente são flagrados veículos transportando drogas (maconha, cocaína, etc.) +++ Com o empate do Palmeiras com o Botafogo, o Flamengo, que havia vencido o Remo (0x1) no Estádio Olímpico lotado é o novo líder do Brasileirão. O rubro-negro tem 54 pontos e o Palmeiras 53 +++ Hoje (7) jogam Vitória e Grêmio, às 19h. O jogo completa a 26ª rodada do Brasileirão +++ Rondônia perde um dos pioneiros na comunicação com a morte do amigo Elvestre Johnson, ex-companheiro de trabalho na área de Comunicação Social da Assembleia Legislativa (Ale). Que Deus o tenha e conforte sua Família.

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