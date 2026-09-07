Pastor Evanildo mobiliza líderes religiosos em oração pelo ministro André Mendonça

Por Assessoria

Publicada em 07/09/2026 às 15h09

O pastor Evanildo Ferreira, candidato a deputado federal, está mobilizando outros pastores para um momento de oração pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça. A iniciativa busca demonstrar solidariedade, fortalecer a união entre lideranças religiosas e levar uma mensagem de fé ao ministro, que também exerce a função de pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana de Pinheiros.

A mobilização ocorre em um momento de tensão envolvendo Mendonça e o ministro Alexandre de Moraes dentro do STF. Recentemente, Mendonça retirou o sigilo de um relatório da Polícia Federal que reúne mensagens trocadas entre Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Após a divulgação do conteúdo, Moraes apresentou questionamentos sobre a atuação de Mendonça em investigações e pediu que o colega fosse investigado.

Diante desse cenário, Pastor Evanildo afirma que o momento é de oração, respeito e união. “Estamos chamando outros pastores para se unirem conosco em oração pelo ministro André Mendonça. Independentemente das circunstâncias, acreditamos na força da oração e queremos pedir a Deus sabedoria, proteção e direção para a vida dele e de sua família”, declarou.

Segundo Evanildo, a mobilização não tem como objetivo alimentar conflitos, mas demonstrar apoio e lembrar que líderes públicos também precisam de força e sabedoria diante de momentos difíceis. “A nossa atitude é de solidariedade. Queremos unir homens de Deus para orar, pedir sabedoria e colocar essa situação diante do Senhor. A oração une, fortalece e nos ensina a confiar em Deus mesmo diante das dificuldades”, afirmou.

O pastor também destacou que a iniciativa representa um chamado à unidade entre os cristãos. “Quando vários pastores se unem em um mesmo propósito, estamos mostrando que a fé pode atravessar qualquer circunstância. Vamos continuar orando pelo ministro André Mendonça, pela sua família e pelo nosso país, pedindo que Deus conduza cada decisão e traga paz, justiça e sabedoria para todos os envolvidos”, concluiu Pastor Evanildo.